A különböző napszakokban végzett edzés előnyei

Vannak, akik kora hajnalban szeretnek edzőterembe járni, amikor még a kávézók sincsenek nyitva, míg mások napnyugta után mozognak szívesebben. A LeBron vagy Jordan vitához hasonlóan itt is mindenkinek fel kell kötnie a gatyáját, aki rá akar beszélni valakit, hogy álljon át a másik oldalra.

Ha neked is ilyen határozott elképzelésed van arról, hogy mikor eddz, előfordulhat, hogy beléd van kódolva egy bizonyos napszak előnyben részesítése. Dr. Karyn Esser fiziológiaprofesszor és a Floridai Egyetem Izomtani Intézetének igazgatóhelyettese szerint valóban meghatározhatja a genetikai hajlam, hogy bizonyos napszakokban szívesebben edzünk, mint máskor. Ha azonban az a típus vagy, aki akkor mozog, amikor éppen úgy tartja kedve, nem kell aggódnod, mert nincs egy általános mágikus óra a fitneszre. A tudomány végső soron azt mondja, hogy az a legjobb napszak az edzésre, amikor leginkább rá tudod venni magad, hogy mozogj.

Ez azért nagyon jó hír, mert így eggyel kevesebb tényező korlátozza, hogy belevágjunk. Ha pedig még egy érvet szeretnél gyűjteni a kifogások ellen, egyre több kutatás állítja, hogy az edzés időzítésével különböző bónuszelőnyökre tehetsz szert. Hogy segítsünk rendszerezni az edzésprogramodat (vagy kialakítani egyet), bemutatjuk, pontosan milyen fizikai és mentális előnyökkel jár az egyes napszakokban való edzés.