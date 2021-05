A kreatív tizenévesek megváltoztatják a zenét és a modellvilágot

Mostanában sok kapcsolódás a közösségi médián keresztül történik. Ti ketten is ott ismerkedtetek meg, igaz?



Tom: Volt egy közös barátunk, és mondtam is neki, hogy „ja, őrületes ez a csaj”. Természetesen már követtem, de mindig leiratkoztam, majd újra követtem, mert azt akartam, hogy lássa. Nem jött be, úgyhogy újra megpróbáltam vagy tízszer, és végül talán a 11. alkalomra válaszolt. És most itt vagyunk.



Deba: Itt bizony.



Szintén jellemző a mostani időkre, hogy még csak 19 évesek vagytok, és mégis már számos különböző projektben vettetek részt. Hogyan jellemeznétek a munkátokat?



Deba: Én elsősorban modell vagyok, ezzel foglalkozom. Miután már néhány éve benne vagyok a szakmában, sikerült megtalálnom a hangom, és arra használni a befolyásom, hogy kiálljak a szakmában dolgozó színesbőrű fiatal nők és a hozzám hasonló fiatalok érdekeiért, abban a reményben, hogy talán jobbá tehetjük ezt a közeget.



Tom: [Nekem] mindenképpen a zene áll az első helyen, de a zenén keresztül sok más kreatív csatorna is elérhetővé válik a számomra, például én rendeztem az egyik videóklipemet. Én írom a zenét, de közben az operatőri munkát is én csinálom, én tervezem meg a fotózást az album borítójához, és talán a videóban szereplő egyik jelmezt is én tervezem meg. Ott áll előttem mindegyik alkotói ajtó, én pedig berúgom, és bemegyek rajta. Ilyen a zene, a filmkészítés, a divat – utálom a „divat” szót –, vagyis inkább a ruhatervezés és a fényképészet. Szinte minden.