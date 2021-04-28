A kreatív tizenévesek megváltoztatják a zenét és a modellvilágot

Deba, mesélj arról, hogyan jutottál odáig, hogy aktivistaként felszólalj amellett, hogy a közel-keleti nők képviseltetve legyenek az alkotói szakmákban?



Deba: Az egyik legnagyobb motivációm az volt, hogy gyerekkoromban senkit sem láttam az interneten, aki kurdként vagy közel-keletiként az én szakmámban dolgozott volna. Nem csak én, hanem a barátaim sem látták magukat képviseltetve. Ez csüggesztő volt, mivel azt üzente nekünk, fiatal lányoknak, hogy akkor lennénk szépek, ha mi is szőkék és kékszeműek lennénk a nyugati szépségideál régi hagyományai szerint, ami igazából nem is létezik. Ez egy őrült koncepció, és semmi értelme.



Teret kell engednünk többféle szépségnek a szakmában. Úgy érzem, hogy az iparág kezd kicsit változatosabbá válni, de csak az én területemen, a modellszakmában és a szereposztás terén. A következő lépés, hogy a produkciós csapatok felépítésén is változtassunk. A színfalak mögött még mindig a fehérek dominálnak. Csak az nem visz bennünket előre, hogy de jó, hogy 12 fekete modell vesz részt a forgatáson. De mi értelme, ha közben a teljes produkciós és háttércsapat fehér? A hiteles képviselet nem állhat meg az előadó-művészetnél. Az igazságosságot mindenkire ki kell terjeszteni.



Milyen fogadtatásra talált a munkátok a fennálló felfogás megváltoztatása szempontjából a saját szakmáitokban, a zenében és a modellszakmában?



Tom: Az én esetemben nagyon megosztja az embereket. [Vagyis] vagy megértik, vagy nem. Van, aki úgy reagál, hogy „Ezt meg hogy nevezheted zenének manapság? Magyarázd már el, hogy ez mitől zene?” Mások meg azt mondják, hogy „ez zseniális, még sosem hallottam ilyet”. Igen, „még” nem, mostanáig. Egyesek ezt pozitívumnak tartják, mások pedig negatívumnak. A gondolkodásmódjuktól függ. A zeném jó beszédtéma. Szívesen hallgatom mások észrevételeit, és mindig hagyom, hogy az emberek maguk döntsék el, hogy mit jelent számukra.



Deba: Az én élményem is vegyes. Sok fiatal lány köszönetet mond, és nagyon hálás. Szerintem ez nagyon megható. Szó szerint ez az egyetlen ok, amiért a változás mellett kampányolok.



Tom: Igen, Deba nagyon király dolgokat művel. Régen mindig azt mondta nekem, hogy amikor fiatalabb volt, arra vágyott, hogy bárcsak többen képviselnék őt és a többi lányt, akinek dús a haja és sűrű a szemöldöke. Manapság meg mutatja a kommenteket meg az üzeneteket, amelyekben azt írják a lányok, hogy „mindig kicikiztek a sűrű szemöldököm miatt, te viszont segítesz abban, hogy elfogadjam.” Szerintem óriási, hogy Deba ilyen hatással tud lenni valakire.



Deba: Ha csak annyit érek el, hogy egyetlen lány jobban érezze magát a külseje miatt, az csodálatos érzés a számomra. És nem csak a saját külsőm, hanem a hátterem miatt is. Nap mint nap leterroristáztak, vagy gorillának vagy Chewbaccának hívtak. Rosszul esett ez a szörnyű csúfolás, aminek szó szerint csak annyi volt az alapja, hogy néhány szállal több szőr volt a karomon. Azt szeretném, ha a mai kislányok megerősödve jönnének ki ebből a helyzetből.