A fittségen túl: Michelle Li stílusa kitűnik

Gyerekkoromban teniszeztem. Imádom a teniszt, de New Yorkba költözve rájöttem, hogy itt elég ritkák a teniszpályák. Korábban naponta három órát teniszeztem, úgyhogy az első néhány New York-i évemben nehéz volt megtalálni az új edzésrutinom. Alkalmanként eljártam egy-egy fitneszórára, de soha nem volt fenntartható. Mostanában elég sokat futok. Régen utáltam futni, de egész életemben próbáltam megszeretni. Igyekeztem perspektívát váltani, és nem úgy állni hozzá, hogy minden nap 8 km-t kell futnom, hanem úgy, hogy szeretnék futni a mentális egészségem és az agyam kitisztítása érdekében. Ez sokat segített. Futás után akkor is jobban érzi magát az ember, hogyha nem nagy távot tett meg. Egy hosszú nap után, akkor is ha fáradt vagyok, rábeszélem magam a futásra. 30 perce mindig van rá az embernek, nehogy már ne legyen. Csak ma reggel legalább 30 percet töltöttem az Instagramon.