A fittségen túl: Lillian Ahenkan (becenevén „@FlexMami”) saját magának öltözik

Soha. Értem, hogy mások miért éreznének nyomást, de – és azt hiszem, hogy ez a Vízöntő Holdamnak köszönhető – engem mindig is az érdekelt, hogy egyedi és önmagam legyek, különösen olyan helyzetekben, ahol épp az ellenkezőjét várják tőlem. Néha persze fordítva sül el a dolog, és negatív hatással lehet arra, hogy másoknak mi a benyomása a munkámról. Egyesek azt gondolják, hogy ha ilyen sok időt töltök öltözködéssel, akkor biztosan nem vagyok fókuszált a munkámban. Folyamatosan igyekszem megdönteni a különböző öltözködési stílusokkal kapcsolatos tévhiteket. Ha valaki azt mondja nekem, hogy talán öltözzek kicsit kevésbé színesen, akkor én arra azt válaszolom, hogy „ugyan mégis miért?”, és inkább ráteszek még egy lapáttal. Ha van jogom egy adott környezetben lenni, akkor miért ne lehetnék ott úgy, ahogy vagyok?