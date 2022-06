A fittségen túl: Cynthia és Travis felerősíti a fekete és a latin közösség hangját

Travis Saint Kitts szigetén született, majd a New York-i Bronxban nevelkedett, és a Street Etiquette nevű, életmóddal foglalkozó befolyásos webhely alapítójaként ismert, amely egy férfiruházati blogból kreatív ügynökséggé nőtte ki magát. Cynthia, aki mexikói bevándorlók gyermeke, a kaliforniai Hawaiian Gardensben nőtt fel, majd New Yorkba költözött, hogy az oktatási reform területén dolgozzon. Miközben egy bronxi középiskola irányítási vezetőjeként szolgált, mellette különböző alkotói projektekben vett részt a barátaival együtt. A duó egymás kreativitásából és kulturális perspektívájából táplálkozva számos projekten dolgozott együtt, olyan területeken, mint a belsőépítészet, a ruházat, a fotózás és a videókészítés. „Úgy éljük az életünket, hogy folyamatosan azon gondolkozunk, hogyan használhatnánk fel a körülöttünk lévő eszközöket alkotásra” – mondja Travis. „Szó szerint hinned kell abban, amit csinálsz, különben a siker nem hoz számodra békét.”



A pár Cynthia édesapjának mexikói farmján, Michoacánban házasodott össze 2018-ban, és egy újfajta életmód reményében döntöttek úgy, hogy Mexikóba is költöznek. „Az egyik dolog, amit igazán szeretünk az itteni életben az az, hogy komfortosabban érezzük magunkat” – mondja Cynthia. „Mexikóváros nem fehérek által dominált hely, ezért nem érik az embert naponta apróbb agressziók.” Miután letelepedtek új otthonunkban, az élet- és alkotótársak új fejezetet nyitottak az életünkben azzal, hogy szülőkké váltak, miután megszületett fiuk, Tenoch. Most arról mesélnek, hogy a stílus nemcsak önkifejezés számukra, hanem a közösségi kapcsolódás és az ősi történetmesélés nyelve.