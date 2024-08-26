2022-es női labdarúgó-Európa-bajnokság: Never Settle, Never Done

A világ évek óta a női játék történetéről és fejlődéséről beszél, de mivel idén nyáron a női futball kerül a középpontba, itt az ideje, hogy megünnepeljük a mai nők elképesztő önbizalmát és tehetségét, valamint azokat a lányokat, akik holnap megváltoztatják a játékot.

Valentin Petit rendezésében és a játék különböző szintjein játszó nők – köztük a Lionesses kapitánya, Leah Williamson, a francia Marie-Antoinette Katoto, a barcelonai Alexia Putellas, a norvég Ada Hegerberg, Magda Eriksson és Pernille Harder a Chelsea-ből, valamint Rocky Hehakaija világklasszis freestyle-játékos és Európa helyi csapataiban játszó lányok – főszereplésével legújabb filmünk bemutatja a női játék sebességét, technikai képességeit és színvonalát, amely még soha nem volt ilyen magas.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent neki és a játéknak ez a film, Rocky így válaszolt:

„Az, hogy részt vehetek ebben a projektben számomra rengeteget jelent; egy valóra vált álom. Úgy nőttem fel, hogy ezeket a nagy Nike-reklámokat néztem, és a barátaimmal együtt utánoztuk őket az utcán. A Nike megmutatja a világnak, hogy a női futball egy olyan erő, amellyel számolni kell, és amely maradandó.”