2022-es női labdarúgó-Európa-bajnokság: Never Settle, Never Done
Ez olyan női futball, amilyet még soha nem láttál, és ez még csak a kezdet.
A világ évek óta a női játék történetéről és fejlődéséről beszél, de mivel idén nyáron a női futball kerül a középpontba, itt az ideje, hogy megünnepeljük a mai nők elképesztő önbizalmát és tehetségét, valamint azokat a lányokat, akik holnap megváltoztatják a játékot.
Valentin Petit rendezésében és a játék különböző szintjein játszó nők – köztük a Lionesses kapitánya, Leah Williamson, a francia Marie-Antoinette Katoto, a barcelonai Alexia Putellas, a norvég Ada Hegerberg, Magda Eriksson és Pernille Harder a Chelsea-ből, valamint Rocky Hehakaija világklasszis freestyle-játékos és Európa helyi csapataiban játszó lányok – főszereplésével legújabb filmünk bemutatja a női játék sebességét, technikai képességeit és színvonalát, amely még soha nem volt ilyen magas.
Arra a kérdésre, hogy mit jelent neki és a játéknak ez a film, Rocky így válaszolt:
„Az, hogy részt vehetek ebben a projektben számomra rengeteget jelent; egy valóra vált álom. Úgy nőttem fel, hogy ezeket a nagy Nike-reklámokat néztem, és a barátaimmal együtt utánoztuk őket az utcán. A Nike megmutatja a világnak, hogy a női futball egy olyan erő, amellyel számolni kell, és amely maradandó.”
Soha ne hagyd abba a jobb dolgok keresését
A sportolók és napjaink játékának ünneplése, valamint a játék jövőjét szolgáló változtatásokért folytatott törekvések nem feltétlenül egymást kizáró folyamatok. A futball színvonala soha nem volt még ilyen magas – a befektetések, a médiamegjelenések és a nézőszám rekordszintű –, és több lány játszik helyi futballt, mint valaha. Ezeket az eredményeket nem lehet figyelmen kívül hagyni vagy alábecsülni.
Napjaink játékosai hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövő játékosai számára egy jobb játékot hozzanak létre. Ada Hegerberg továbbra is fáradhatatlanul küzd a női játék egyenlőségéért. Az olyan szervezetek, mint a Street Football x Barcelona és a The Women's Soccer School Barcelona gondoskodnak arról, hogy a sportolók minden szinten megtapasztalhassák a gyönyörű játék örömeit és előnyeit. Londonban az egykori profi játékos, Mollie Kmita által alapított Level7Academy egy futballoktatási szolgáltató, amely több mint 400 diáksportoló számára szervez nappali tagozatos főiskolai képzéseket. Eközben a Grenfell Athletic FC 2021-ben elindította a klub női ágát, és idén játssza első bajnoki meccseit.
De a játék által elért magasságok dicsőségében való sütkérezés nem okozhat önelégültséget. Soha nem szabad abbahagynunk a jobb dolgok keresését: több szakmai lehetőséget a nők számára a futballban, több befektetést és hozzáférhetőséget a sportág minden szintjén, valamint nagyobb nyilvánosságot a médiatudósításokon keresztül.
A sportban erőt adó időszakot élünk – a női sportolók a középpontba kerülnek –, és a Nike továbbra is befektet a sportág fejlődésébe. Ez még csak a kezdet.
Az idei nyár a női futball csúcspontját jelenti – mindenkinek, aki ebbe a játékba fektet, azt a célt kell kitűznie, hogy ez legyen az eddigi csúcspont.
Never Settle, Never Done.