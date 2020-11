Ποια είναι η διατροφή για καλύτερο ύπνο

Μπορεί να σκέφτεσαι το φαγητό σαν κάτι που σου δίνει ενέργεια, αλλά μπορεί επίσης να σε χαλαρώσει. "Η διατροφή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το είδος ξεκούρασης που μπορούμε να απολαύσουμε", αναφέρει η Marie-Pierre St-Onge, PhD, διευθύντρια του Sleep Center of Excellence του Columbia University στη Νέα Υόρκη και αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφικής ιατρικής, η οποία εδώ και δύο δεκαετίες μελετά πώς η διατροφή επηρεάζει τον ύπνο.



Σύμφωνα με την έρευνα της St-Onge, οι άνθρωποι που τρώνε τακτικά περισσότερα φαγητά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα, λαχανικά και προϊόντα ολικής άλεσης, είναι πιθανότερο να κοιμούνται περισσότερο, βαθύτερα και καλύτερα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες περιέχουν πρεβιοτικά, ενώσεις που τρέφουν τα καλά βακτήρια στο έντερο, κάτι που συμβάλλει στη ρύθμιση των ορμονών του ύπνου.



Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση μιας διατροφής υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, η οποία συνήθως περιλαμβάνει φαγητά με επεξεργασμένους υδατάνθρακες και πρόσθετη ζάχαρη, όπως το λευκό ψωμί και το ρύζι, τα αρτοσκευάσματα και τα αναψυκτικά, σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο αϋπνίας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "The American Journal of Clinical Nutrition". Αυτά τα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη φαγητά μπορούν να εκτοξεύσουν και μετά να κατακρημνίσουν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σου, κάτι που θέτει σε κυκλοφορία τις ορμόνες του άγχους που διαταράσσουν τον ύπνο, όπως είναι η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, λέει ο James Gangwisch, PhD, αναπληρωτής καθηγητής στο Columbia University και βασικός συγγραφέας της μελέτης.