Τι είναι η οξεία αϋπνία και πώς σταματά;

Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη "οξεία"

Η οξεία αϋπνία είναι μια μορφή αϋπνίας που εμφανίζεται για διάστημα μικρότερο των τριών διαδοχικών μηνών, αν και δεν έχει συγκεκριμένη συχνότητα, αναφέρει ο Brandon Peters-Mathews, MD, γιατρός με εξειδίκευση στην ιατρική του ύπνου στο Virginia Mason Medical Center στο Σιάτλ και συγγραφέας του βιβλίου "Sleep Through Insomnia". Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ξαφνικά να τη βιώσεις μία ή πολλές νύχτες κάθε βδομάδα σε αυτό το διάστημα. Από την άλλη πλευρά, η χρόνια αϋπνία εμφανίζεται τουλάχιστον τρεις νύχτες κάθε εβδομάδα για τρεις μήνες ή περισσότερο και απαιτεί ιατρική διάγνωση. (Αν έχεις μείνει άυπνος τόσες πολλές νύχτες για τόσο μεγάλο διάστημα, κλείσε ένα ραντεβού με τον γιατρό σου.)



Η οξεία αϋπνία είναι πολύ συνηθισμένη: περίπου το 25% των Αμερικανών τη βιώνει μία φορά τον χρόνο, σύμφωνα με μια έρευνα του University of Pennsylvania School of Medicine. Επίσης, οι επιδημιολόγοι προβλέπουν ότι ο αριθμός των περιστατικών οξείας αϋπνίας θα συνεχίσει να αυξάνεται σε αρκετές μεγάλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο στα επόμενα χρόνια.



Όσο εκνευριστική και αν είναι η επαναλαμβανόμενη έλλειψη καλού ύπνου, τα καλά νέα είναι ότι συνήθως είναι κάτι προσωρινό, όπως υποδηλώνει και το όνομά της. Και ακόμα καλύτερα, περίπου το 75% όσων τη βιώνουν επανέρχονται στη φυσιολογική τους κατάσταση χωρίς να εμφανίσουν χρόνια αϋπνία, σύμφωνα με τους ερευνητές του UPenn. Αν γνωρίζεις πώς μπορεί να προκύψει η οξεία αϋπνία και πώς μπορείς να την αντιμετωπίσεις, έχεις πολλές πιθανότητες να την εξαλείψεις.