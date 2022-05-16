Η τέλεια εμπρόσθια προβολή: αναλυτική διαδικασία

Αν είσαι αρχάριος, ξεκίνα τελειοποιώντας τη στάση του σώματος σου (και πάλι, θα αναφέρουμε σύντομα περισσότερα για αυτό). Άρχισε με δύο ή τρία σετ των οκτώ έως δέκα επαναλήψεων σε κάθε πόδι. Προσπάθησε να κάνεις ποιοτικές επαναλήψεις, κάτι που σημαίνει να κινείσαι αργά και να διατηρείς τον έλεγχο, μόνο με το βάρος του σώματός σου. Αν έχεις μεγαλύτερη εμπειρία, θα πρέπει πάντα να ελέγχεις γρήγορα τη σωστή στάση σώματος και μετά μπορείς να προσθέσεις βάρος, να αυξήσεις τον αριθμό των επαναλήψεων και των σετ, καθώς και να προσθέσεις παραλλαγές για να αυξήσεις την ένταση.



Ανεξάρτητα από το πρόγραμμά σου, αφιέρωσε λίγα λεπτά πιο πριν κάνοντας ασκήσεις κινητικότητας για να "ανοίξεις" τους γοφούς σου και ασκήσεις μυϊκής ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσεις τους γλουτούς σου, κάτι που θα προετοιμάσει τους μύες και θα βελτιώσει το εύρος κίνησής σου.