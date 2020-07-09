Βελτίωσε τη στάση του σώματος στη σανίδα στους πήχεις και δες αποτελέσματα

Η εκτέλεση της σανίδας στους πήχεις πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορεί να ενεργοποιήσει κατάλληλα τον κορμό και να προετοιμάσει το σώμα για ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική άσκηση. Μπορείς επίσης να ολοκληρώσεις ένα πρόγραμμα ασκήσεων με μερικά σετ της κίνησης, θέτοντας την πρόκληση στον εαυτό σου να διατηρήσεις κάθε στάση για λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη. Οι σανίδες στους πήχεις μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως ενεργή άσκηση ξεκούρασης σε μια κυκλική προπόνηση HIIT ή να συμπεριλάβουν το τμήμα των κοιλιακών σε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Για να ξεκινήσεις, εστίασε στη στάση του σώματος και όχι στη διάρκεια, μένοντας στη θέση της σανίδας μέχρι να μην μπορείς πλέον να διατηρήσεις τη σωστή στάση του σώματος. Αυτό μπορεί να κρατήσει από 20 έως 60 δευτερόλεπτα. Σε κάθε περίπτωση, κάνε τρία σετ, ξεκουράσου ή ξάπλωσε ανάσκελα για μια εναλλακτική άσκηση, όπως μια γέφυρα γλουτών, στο ενδιάμεσο.