Pull-up για να δυναμώσεις το επάνω μέρος του σώματός σου

Αυτές οι διαβαθμίσεις ανεβάζουν την ένταση μετατοπίζοντας το φορτίο σε διαφορετικούς μύες ή αυξάνοντας τον συνολικό χρόνο υπό τάση (πόση ώρα γυμνάζεται ένας μυς κατά τη διάρκεια ενός σετ). Επίσης, θα σε προετοιμάσουν για να κάνεις ακόμα πιο προχωρημένες κινήσεις, όπως έλξεις σε κρίκους ή muscle-up.



Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα μονόζυγο, μια ειδική κατασκευή με μπάρες ή μια παρόμοια σταθερή, οριζόντια μπάρα πάνω από το κεφάλι σου, για να τις ενσωματώσεις στο πρόγραμμά σου. Όταν μπορείς να κάνεις τρεις έως πέντε αυστηρές έλξεις με τέλεια στάση σώματος, δοκίμασε οποιαδήποτε επιλογή (ή και τις δύο). Προσπάθησε να κάνεις τρία έως πέντε σετ με όσες επαναλήψεις μπορείς, ξεκινώντας από dead hang (κρέμασμα από το μονόζυγο) για κάθε επανάληψη, για να πετύχεις πλήρες εύρος κίνησης. Καθώς εξελίσσεσαι, μπορείς να προσθέτεις επαναλήψεις και σετ, αλλά ξεκίνα πάντα ελέγχοντας γρήγορα τη στάση του σώματός σου.