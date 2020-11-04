Πώς να κάνεις ένα σωστό βαθύ κάθισμα με το ένα πόδι και γιατί θα πρέπει να το εντάξεις στο πρόγραμμά σου

Τα βαθιά καθίσματα με ένα πόδι μπορούν να σε βοηθήσουν να αναπτύξεις τη δύναμη και την αντοχή σου με τη βοήθεια των γλουτών και των τετρακέφαλων, ενώ γυμνάζουν επίσης του κοιλιακούς και τους πλάγιους κοιλιακούς. Παρακολούθησε τη Nike Master Trainer, Betina Gozo, καθώς σου παρουσιάζει αναλυτικά τον σωστό τρόπο για να κάνεις ένα βαθύ κάθισμα με το ένα πόδι και γιατί θα πρέπει να το προσθέσεις στο επόμενο πρόγραμμα ασκήσεων για πόδια.



Μπορεί να μοιάζει σαν προβολή και να ακούγεται σαν βαθύ κάθισμα, αλλά το βαθύ κάθισμα με ένα πόδι είναι μια πολύ ιδιαίτερη κίνηση με τα δικά της ιδιαίτερα οφέλη. Σε αντίθεση με την προβολή, το βαθύ κάθισμα με ένα πόδι είναι στατικό (ξεκινάς και τελειώνεις σε μια στάση κάνοντας σταδιακές κινήσεις αντί να κάνεις βήματα ή να περπατάς στη διάρκεια των επαναλήψεων) και η περισσότερη δουλειά γίνεται στο μπροστινό πόδι. Μπορείς να το σκεφτείς σαν βαθύ κάθισμα με το βάρος του σώματος και τα πόδια σου ανοιχτά. Η Nike Master Trainer, Betina Gozo, σου παρουσιάζει αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζεις για την κίνηση.