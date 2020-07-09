Πώς να κάνεις το deadbug: αναλυτική διαδικασία

Το deadbug κάνει το πνεύμα και το σώμα σου να συνεργαστούν ως ενιαία μονάδα. Μην σε ξεγελά η απλότητα της άσκησης. Αυτή η αργή άσκηση είναι χαμηλής έντασης, αλλά προσφέρει πολλά σε όσους αφιερώνουν χρόνο για να την κάνουν σωστά.



Το deadbug είναι μία από τις πιο παραπλανητικές ασκήσεις με το βάρος του σώματος: δεν φαίνεται απαιτητική, αλλά όταν γίνεται σωστά (δηλαδή αργά και ελεγχόμενα), βάζει φωτιά στον κορμό σου, γυμνάζοντας τους μύες σε εκείνο το σημείο γρήγορα. Αυτή η άσκηση χαμηλής έντασης είναι από τις αγαπημένες των προπονητών και φυσιοθεραπευτών, καθώς ενδυναμώνει τους κοιλιακούς χωρίς να καταπονεί την πλάτη, αλλά επίσης δοκιμάζει τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη συγκέντρωσή σου. Εδώ, η Nike Master Trainer Kirsty Godso μοιράζεται το γιατί και το πώς θα πρέπει να κάνεις την άσκηση deadbug.