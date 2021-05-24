Όταν σκέφτεσαι τους μύες που χρησιμοποιούνται στο τρέξιμο, μάλλον σου έρχονται στο μυαλό όλοι οι μεγάλοι μύες στο κάτω μέρος του σώματος, όπως οι γλουτοί, οι τετρακέφαλοι, οι οπίσθιοι μηριαίοι και οι γάμπες. Όμως, οι κοιλιακοί, που παρεμπιπτόντως δεν είναι μόνο το περιβόητο "six-pack", είναι μία από τις σημαντικότερες μυϊκές ομάδες για τους δρομείς.

"Σκέψου τον κορμό σαν όλους τους μύες που σταθεροποιούν το επάνω μέρος του σώματος και τους γοφούς", αναφέρει η Janet Hamilton, πιστοποιημένη προπονήτρια ενδυνάμωσης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, καθώς και ιδιοκτήτρια της εταιρείας προπόνησης Running Strong με έδρα την Ατλάντα. Εκτός από τους ορθούς κοιλιακούς (τους γνωστούς κοιλιακούς, που παρεμπιπτόντως έχουμε όλοι, ακόμα και αν δεν φαίνονται), ο κορμός περιλαμβάνει τους έσω και έξω πλάγιους κοιλιακούς που σε βοηθούν να στρίβεις από τη μία μεριά στην άλλη, τους εγκάρσιους κοιλιακούς, δηλαδή τους βαθείς μύες που τυλίγονται γύρω από την περιοχή της κοιλίας σαν κορσές και τραβούν τον αφαλό προς τα μέσα, τους ιερονωτιαίους μύες που βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, τον πολυσχιδή, δηλαδή τους βαθείς μύες στο κάτω μέρος της πλάτης, τους γλουτιαίους μύες και το πυελικό έδαφος.

Ενδυναμώνοντας όλους αυτούς τους μύες, μπορείς να βελτιώσεις τη στάση του σώματος, τη σταθερότητα και τη φυσική κατάσταση, ενώ γίνεσαι καλύτερος, γρηγορότερος και αποτελεσματικότερος δρομέας. Μάλιστα, η συνεχής προπόνηση για ενδυνάμωση του κορμού αποδείχτηκε ότι αυξάνει την ταχύτητα σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Strength and Conditioning Research. Σε μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο PLOS One, βρέθηκε ότι βελτιώνει την αντοχή και την οικονομία δυνάμεων στο τρέξιμο (δηλαδή το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιείς την ενέργειά σου όταν τρέχεις).