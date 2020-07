Ο δυνατός κορμός μπορεί να αποτρέψει αυτά τα προβλήματα και τους πόνους. Σύμφωνα με έρευνα, μπορεί επίσης να ενισχύσει τις επιδόσεις σου στο τρέξιμο. Η συνεχής προπόνηση για ενδυνάμωση του κορμού αποδείχθηκε ότι αυξάνει την ταχύτητα σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Strength and Conditioning Research. Σε μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο PLOS One, βρέθηκε ότι βελτιώνει την αντοχή και την οικονομία δυνάμεων στο τρέξιμο ή το πόσο αποτελεσματικά τρέχεις.



Για να καταλάβεις πώς λειτουργεί όλο αυτό, φαντάσου έναν δρομέα στην αφετηρία μιας μεγάλης διαδρομής και την εικόνα που έχει στον τερματισμό. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η στάση του σώματός του να έχει χαλάσει στα τελευταία χιλιόμετρα. Ένας απίστευτα γερός κορμός μπορεί να βοηθήσει ώστε να αποτραπεί η κακή στάση σώματος για να συνεχίζεις το τρέξιμο αποτελεσματικά. "Όσο πιο δυνατός είσαι τόσο μεγαλύτερη αντοχή θα έχεις στην κόπωση", αναφέρει η Hamilton.



Ευτυχώς, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης του κορμού είναι απλό να ενσωματωθούν στην προπόνηση. Μπορείς να κάνεις πολλές κινήσεις οπουδήποτε, χωρίς εξοπλισμό. Το μυστικό είναι να προσπαθείς σκληρά και για αρκετή ώρα για να δυναμώνεις τους μύες σου χωρίς να χαλάς τη στάση του σώματος, όπως αναφέρει η Hamilton, κάτι που είναι πιο εύκολο τις ημέρες που δεν περιλαμβάνουν σκληρή προπόνηση. "Προτρέπω τους αθλητές μου να κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης τρεις φορές την εβδομάδα", λέει. "Δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα σύνθετες. Αν μπορείς να γυμνάσεις περισσότερες μυϊκές ομάδες με μία μόνο κίνηση, τότε ακόμα καλύτερα".