Δημιούργησε χώρους αθλητισμού κατάλληλους για τα κορίτσια

Οι ειδικοί λένε ότι τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν έχουν την ευκαιρία να παίξουν. Αλλά σήμερα, τα κορίτσια σταματούν τον αθλητισμό με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Στο πλαίσιο της σύμπραξης της Nike συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς με στόχο να αντιστρέψουμε αυτήν την τάση, δημιουργήσαμε τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών: μια πηγή που βοηθάει στην καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη νεαρών αθλητριών.



Η πραγματικότητα είναι ότι ο αθλητικός εξοπλισμός και οι χώροι αθλητισμού δεν είναι συνήθως σχεδιασμένοι για κορίτσια. Και αυτό ενισχύεται ακούσια με πολλούς τρόπους. Το να πρέπει να διασχίσει το πάρκο για να βρει μια τουαλέτα ή το να φοράει μεταχειρισμένες εμφανίσεις από την ομάδα των αγοριών στέλνει το μήνυμα ότι οι αθλήτριες είναι υποδεέστερες. Επίσης, ούτε ο προστατευτικός εξοπλισμός δεν φτιάχνεται πάντα με γνώμονα τα κορίτσια και μπορεί να καταλήξει να μην έχει καλή εφαρμογή, να μην είναι άνετος και μερικές φορές να μην είναι καν ασφαλής.



Πολύ συχνά, τα κορίτσια πρέπει να τα καταφέρουν με ό,τι έχουν στη διάθεσή τους, κάτι που διαμορφώνει αρνητικά την εμπειρία τους με τον αθλητισμό.



Τα κορίτσια χρειάζονται εξοπλισμό που εφαρμόζει καλά, ρούχα που τους κάνουν, κοντινούς χώρους που είναι καθαροί και ασφαλείς για τις ανάγκες προσωπικής υγιεινής τους και προπονήσεις που προγραμματίζονται σε μέρη και σε ώρες που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ασφάλεια. Παρόλο που δεν μπορείς απαραίτητα να χτίσεις καλύτερες τουαλέτες, μπορείς να δημιουργήσεις μια ασφαλή και άνετη εμπειρία λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ανάγκες κατά την προγραμματισμό των αθλητικών προπονήσεων και των τοποθεσιών.



Και να θυμάσαι ότι πολλά κορίτσια δεν ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ακόμα και το να εμφανιστούν αποτελεί κίνδυνο. Γι' αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό για αυτά να έχουν ένα θετικό, υγιές περιβάλλον που τους επιτρέπει να νιώθουν ασφαλείς και να διασκεδάζουν, χωρίς διακρίσεις και κριτική.