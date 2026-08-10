Βοήθησε τα κορίτσια να ακούσουν το σώμα τους
Real Talk
Ακούγοντας το σώμα τους και μαθαίνοντας από αυτό, τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να αποδεχτούν και να εκτιμήσουν αυτά που μπορούν να κάνουν και να βιώσουν, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες του σώματός τους, όταν αθλούνται. Ας τις βοηθήσουμε να συνεχίσουν τον αθλητισμό.
Για τα κορίτσια, η χαρά του αθλητισμού πρέπει να πηγάζει από τα βιώματά τους και όχι από την εικόνα τους. Συχνά, τα κορίτσια προβληματίζονται και ανησυχούν για την εμφάνισή τους. Αυτό μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλα κορίτσια, να μιλούν αρνητικά, θετικά ή πάρα πολύ για την εμφάνισή τους ή να αποφεύγουν συγκεκριμένες δραστηριότητες από φόβο μήπως γίνουν αντικείμενο κριτικής. Αν ενθαρρύνουμε τα κορίτσια να εκτιμήσουν, να σεβαστούν και να ακούσουν το σώμα τους, κατανοώντας τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τα μοναδικά του χαρακτηριστικά, μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουμε την εμπειρία τους στον αθλητισμό.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα κορίτσια μπορεί να μην ακούνε το σώμα τους. Για παράδειγμα, μπορεί να αγνοήσουν το αίσθημα πείνας και να παραλείψουν ένα γεύμα, επειδή ανησυχούν για το βάρος τους, ή να συνεχίσουν την προσπάθεια ενώ έχουν τραυματιστεί, επειδή ανησυχούν μήπως χάσουν ένα παιχνίδι. Οι συμπαίκτες, οι προπονητές και οι γονείς μπορούν επίσης ασυναίσθητα να ενθαρρύνουν τα κορίτσια να μην δίνουν σημασία σε ό,τι τους λέει το σώμα τους. Εξάλλου, πόσα κορίτσια έχουν κατηγορηθεί ότι αντιδρούν υπερβολικά; Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια ώστε να ακούνε το σώμα τους και να αθλούνται με τον τρόπο που τους ταιριάζει. Αυτή πρέπει να είναι η καθημερινότητά τους.
Γι' αυτό, δημιουργήσαμε τον Οδηγό ενσυνειδητότητας σε τρία βήματα. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν προπονητές και γονείς με τα κορίτσια ανά πάσα στιγμή. Είναι ένα απλό σύστημα που βοηθά τις αθλήτριες να συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες του σώματός τους. Καθοδήγησε τα κορίτσια στα ακόλουθα βήματα και δες τα να αποκτούν επαφή με το σώμα τους και να αρχίζουν να το εμπιστεύονται.
Με αυτά τα βήματα, δείχνουμε στα κορίτσια ότι μας ενδιαφέρει το πώς νιώθουν και αναγνωρίζουμε ότι εκείνα ξέρουν καλύτερα. Ας δημιουργήσουμε μια γενιά αθλητριών που βρίσκονται σε επαφή με το σώμα τους, το φροντίζουν και το σέβονται.
Το Body Confident Sport είναι ένα πρόγραμμα που ανέπτυξαν η Nike και η Dove, ώστε να βοηθήσουν τα κορίτσια να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με το σώμα τους και να νιώσουν ότι έχουν θέση στον αθλητισμό. Το περιεχόμενο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport και το Centre for Appearance Research.
Για να δεις μια πλήρη επισκόπηση των πόρων, μπορείς να επισκεφθείς την εξής διεύθυνση: