Βοήθησε τα κορίτσια να ακούσουν το σώμα τους

Για τα κορίτσια, η χαρά του αθλητισμού πρέπει να πηγάζει από τα βιώματά τους και όχι από την εικόνα τους. Συχνά, τα κορίτσια προβληματίζονται και ανησυχούν για την εμφάνισή τους. Αυτό μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλα κορίτσια, να μιλούν αρνητικά, θετικά ή πάρα πολύ για την εμφάνισή τους ή να αποφεύγουν συγκεκριμένες δραστηριότητες από φόβο μήπως γίνουν αντικείμενο κριτικής. Αν ενθαρρύνουμε τα κορίτσια να εκτιμήσουν, να σεβαστούν και να ακούσουν το σώμα τους, κατανοώντας τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τα μοναδικά του χαρακτηριστικά, μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουμε την εμπειρία τους στον αθλητισμό.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα κορίτσια μπορεί να μην ακούνε το σώμα τους. Για παράδειγμα, μπορεί να αγνοήσουν το αίσθημα πείνας και να παραλείψουν ένα γεύμα, επειδή ανησυχούν για το βάρος τους, ή να συνεχίσουν την προσπάθεια ενώ έχουν τραυματιστεί, επειδή ανησυχούν μήπως χάσουν ένα παιχνίδι. Οι συμπαίκτες, οι προπονητές και οι γονείς μπορούν επίσης ασυναίσθητα να ενθαρρύνουν τα κορίτσια να μην δίνουν σημασία σε ό,τι τους λέει το σώμα τους. Εξάλλου, πόσα κορίτσια έχουν κατηγορηθεί ότι αντιδρούν υπερβολικά; Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια ώστε να ακούνε το σώμα τους και να αθλούνται με τον τρόπο που τους ταιριάζει. Αυτή πρέπει να είναι η καθημερινότητά τους.