Ευχέρεια στη λειτουργικότητα του σώματος

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Πολλά κορίτσια σκέφτονται περισσότερο την εικόνα του σώματός τους παρά τις δυνατότητες που έχει και τα βιώματα που μπορεί να τους προσφέρει στον αθλητισμό. Προσαρμόζοντας τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, μπορείς να βοηθήσεις τα κορίτσια να αλλάξουν νοοτροπία στις σωματικές τους δραστηριότητες.
Το κάθε άτομο είναι διαφορετικό, όπως και το κάθε σώμα. Γι' αυτό εσύ, ως γονιός ή ως προπονητής, πρέπει να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι κάθε εμφάνιση και κάθε διαφορά. Να θυμάσαι ότι το φύλο, η εθνικότητα, η σεξουαλική ταυτότητα, η αναπηρία, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις και τα χαρακτηριστικά μας επηρεάζουν το πώς παρουσιάζουμε τον εαυτό μας στον κόσμο. Επομένως, όταν κριτικάρεις την εικόνα ενός ατόμου, κριτικάρεις την ταυτότητά του και τον τρόπο που παρουσιάζεται.
Οι λέξεις μας έχουν δύναμη και διαμορφώνουν την αυτοεικόνα των κοριτσιών στον αθλητισμό. Πριν πούμε ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος να επικοινωνείς με τα κορίτσια, καλό είναι να σκεφτείς τη σχέση που έχεις εσύ με το σώμα σου. Άλλωστε, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι και μιλάς για το σώμα σου επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μιλούν και σκέφτονται τα παιδιά ή οι αθλήτριές σου για τα δικά τους σώματα. Αναλογίσου αν μιλάς αρνητικά για το σώμα σου ή για τα σώματα άλλων μπροστά στα παιδιά ή στις αθλήτριές σου και τι μήνυμα τους περνάς με αυτήν τη συμπεριφορά.
Όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας με τα κορίτσια, το ζητούμενο είναι να μην εστιάζουν στην εικόνα του σώματός τους, αλλά στις δυνατότητες που έχει και στα βιώματα που μπορεί να τους προσφέρει στον αθλητισμό. Εφόσον μάθουν να εστιάζουν αλλού, τα κορίτσια μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη επαφή με το σώμα τους και να επικεντρωθούν στις επιδόσεις τους αντί να ασχολούνται κυρίως με την εμφάνισή τους, κάνοντας στερητικές δίαιτες και υπερβολική προπόνηση.
Τι να αποφεύγεις να λες
Προσπάθησε να αποφεύγεις εκφράσεις ή συζητήσεις που εστιάζουν στην εμφάνιση των κοριτσιών, αλλά και να αποθαρρύνεις τέτοιους διαλόγους μεταξύ τους. Για παράδειγμα:
- "Είσαι κούκλα! Έχασες βάρος;"
- "Πρέπει να πάρεις όγκο, ώστε να μπορείς να φυλάς καλύτερα το τέρμα".
- “Προσπάθησε να αδυνατίσεις, για να βελτιωθεί η ταχύτητά σου".
- "Θα μπορείς να πηδάς πιο ψηλά, αν χάσεις λίγο βάρος".
- "Δικαιούσαι να φας κέικ, γιατί προπονήθηκες πολύ σκληρά σήμερα".
- "Είσαι σίγουρη ότι κάνει να το φας αυτό;"
- "Είμαι χάλια. Έχω ιδρώσει και το μακιγιάζ μου έχει μουτζουρωθεί!"
- "Έχεις δει τα πόδια της; Είναι γεμάτα ραγάδες".
- "Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνει βάρη, γιατί έχει γίνει πολύ μυώδης και στα αγόρια δεν αρέσουν τα μυώδη κορίτσια".
Τι μπορείς να λες
Χρησιμοποίησε εκφράσεις και κάνε συζητήσεις που εστιάζουν στις δυνατότητες που έχουν τα σώματα των κοριτσιών και στα βιώματα που μπορούν να τους προσφέρουν. Για παράδειγμα:
- "Ας κάνουμε μερικές ασκήσεις ευκινησίας, για να ζεστάνουμε τους μύες μας".
- "Σκέψου τη θέση των ώμων σου. Πρέπει να είναι στραμμένοι μπροστά όταν σουτάρεις".
- "Μπράβο! Έχεις βελτιωθεί πολύ [στην τάδε δεξιότητα]!"
- "Πολύ δυνατή κλοτσιά".
- "Φαινόσουν πολύ χαρούμενη και ελεύθερη όταν χόρευες!"
- “Πώς αισθάνεσαι το σώμα σου μετά την πολύωρη χθεσινή προπόνηση;"
- "Μην ξεχνάς να τρως μετά τον αγώνα, για να αναπληρώνεις την ενέργειά σου!"
- "Μην ξεχνάς να κάνεις διατάσεις για αποθεραπεία. Δεν θέλουμε να τραυματιστείς!"
- Να θυμάσαι ότι το σώμα σου είναι πολλά παραπάνω από την εικόνα του. Το σώμα σου μπορεί να κάνει, να βιώσει και να πετύχει σπουδαία πράγματα.
Αυτές οι μικρές αλλαγές στην επικοινωνία με τα κορίτσια μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην αθλητική κουλτούρα και στην αυτοπεποίθηση των κοριτσιών με το σώμα τους. Ας κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου τα σώματα των κοριτσιών δεν θα είναι αντικείμενα που τραβούν τα βλέμματα, αλλά το όχημά τους για να ζήσουν τα θαύματα της κίνησης, της φιλίας και της ευγενούς άμιλλας.
Το Body Confident Sport είναι ένα πρόγραμμα που ανέπτυξαν η Nike και η Dove, ώστε να βοηθήσουν τα κορίτσια να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με το σώμα τους και να νιώσουν ότι έχουν θέση στον αθλητισμό. Το περιεχόμενο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport και το Centre for Appearance Research.
Για να δεις μια πλήρη επισκόπηση των πόρων, μπορείς να επισκεφθείς την εξής διεύθυνση: