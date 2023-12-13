Ευχέρεια στη λειτουργικότητα του σώματος

Το κάθε άτομο είναι διαφορετικό, όπως και το κάθε σώμα. Γι' αυτό εσύ, ως γονιός ή ως προπονητής, πρέπει να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι κάθε εμφάνιση και κάθε διαφορά. Να θυμάσαι ότι το φύλο, η εθνικότητα, η σεξουαλική ταυτότητα, η αναπηρία, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις και τα χαρακτηριστικά μας επηρεάζουν το πώς παρουσιάζουμε τον εαυτό μας στον κόσμο. Επομένως, όταν κριτικάρεις την εικόνα ενός ατόμου, κριτικάρεις την ταυτότητά του και τον τρόπο που παρουσιάζεται.

Οι λέξεις μας έχουν δύναμη και διαμορφώνουν την αυτοεικόνα των κοριτσιών στον αθλητισμό. Πριν πούμε ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος να επικοινωνείς με τα κορίτσια, καλό είναι να σκεφτείς τη σχέση που έχεις εσύ με το σώμα σου. Άλλωστε, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι και μιλάς για το σώμα σου επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μιλούν και σκέφτονται τα παιδιά ή οι αθλήτριές σου για τα δικά τους σώματα. Αναλογίσου αν μιλάς αρνητικά για το σώμα σου ή για τα σώματα άλλων μπροστά στα παιδιά ή στις αθλήτριές σου και τι μήνυμα τους περνάς με αυτήν τη συμπεριφορά.

Όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας με τα κορίτσια, το ζητούμενο είναι να μην εστιάζουν στην εικόνα του σώματός τους, αλλά στις δυνατότητες που έχει και στα βιώματα που μπορεί να τους προσφέρει στον αθλητισμό. Εφόσον μάθουν να εστιάζουν αλλού, τα κορίτσια μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη επαφή με το σώμα τους και να επικεντρωθούν στις επιδόσεις τους αντί να ασχολούνται κυρίως με την εμφάνισή τους, κάνοντας στερητικές δίαιτες και υπερβολική προπόνηση.