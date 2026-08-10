Όλα τα σώματα είναι όμορφα
Real Talk
Ο αθλητισμός ενώνει και εμπνέει τον κόσμο. Μας δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε την ξεχωριστή ομορφιά και την ποικιλομορφία των σωμάτων μας. Όμως, η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι ένας από τους λόγους που ωθούν τα κορίτσια να εγκαταλείψουν τον αθλητισμό σε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα αγόρια. Εσύ έχεις τη δύναμη να αλλάξεις αυτά τα δεδομένα.
Εδώ και δεκαετίες, η κοινωνία δημιουργεί μη ρεαλιστικά πρότυπα για την εξωτερική εμφάνιση των κοριτσιών, προωθώντας έναν πολύ περιορισμένο ορισμό της ομορφιάς, ακόμα και στον αθλητισμό. Οι φίλοι, η οικογένεια, οι προπονητές μας και τα μέσα ενημέρωσης έχουν διαμορφώσει την αντίληψή μας σχετικά με το "τέλειο σώμα" στον αθλητισμό. Είναι ένας ανέφικτος στόχος που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία των κοριτσιών και τη συμμετοχή τους στα αθλήματα. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε μικρές αλλαγές, για να βοηθήσουμε τα κορίτσια να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση με το σώμα τους, όταν ασχολούνται με τα αγαπημένα τους αθλήματα.
1. Δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον άθλησης για κορίτσια.
Φροντίζοντας να υπάρχουν χώροι μόνο για κορίτσια, όπως αποδυτήρια ή τουαλέτες, δημιουργείται ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον. Αυτοί οι χώροι πρέπει να έχουν καλό φωτισμό, να επιτρέπουν στα κορίτσια να αλλάζουν χωρίς αδιάκριτα βλέμματα, να επιτηρούνται από γυναίκες και να απαγορεύουν την είσοδο σε άτομα που δεν συμμετέχουν. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να διατίθενται προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπως αποσμητικό και ταμπόν. Το ζητούμενο είναι να έχουν τα κορίτσια την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την άνεση που χρειάζονται, ιδίως σε μια φάση κατά την οποία αλλάζει το σώμα τους.
2. Υπερασπίσου τη μοναδικότητα και την εκπροσώπησή τους.
Αξιολόγησε το αθλητικό περιβάλλον των κοριτσιών και προσπάθησε να εντοπίσεις τους παράγοντες που μπορεί να καταπιέζουν τη μοναδικότητα και να ενισχύουν πολύ αυστηρά πρότυπα εξωτερικής εμφάνισης. Για παράδειγμα, βλέπουν μόνο διαφημίσεις με έναν συγκεκριμένο τύπο αθλήτριας (αδύνατη, ψηλή, αρτιμελής, λευκή) ή έχουν στο προσωπικό τους ντουλάπι στα αποδυτήρια ένα σωρό φράσεις που υποτίθεται ότι τις εμπνέουν και προάγουν τον υποσιτισμό και την υπερπροπόνηση; Αν ναι, μίλησε σε ένα μέλος του προσωπικού προπόνησης σχετικά με τις επιβλαβείς συνέπειες αυτών των μηνυμάτων και τους πιθανούς τρόπους αντικατάστασής τους με πιο ποικιλόμορφο περιεχόμενο που δεν σχετίζεται με την εξωτερική εμφάνιση.
3. Πρόσφερε επιλογές εξοπλισμού, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.
Οι άβολες και αποκαλυπτικές εμφανίσεις μπορούν να αποσπούν την προσοχή και να προκαλούν άγχος στα κορίτσια όταν αθλούνται. Προσφέροντας διάφορα στιλ εμφάνισης, τα κορίτσια μπορούν να επιλέξουν εκείνο που τους είναι πιο άνετο. Όταν έχουν την επιλογή να φορέσουν σορτς ή κολάν, T-Shirt ή tank top, νιώθουν πολύ πιο άνετα. Έτσι, αν μπορείς να τους δώσεις τη δυνατότητα να επιλέξουν, κάν' το. Αν έχεις κάποια θέση σε ένα άθλημα ή έναν οργανισμό που αποφασίζει για τις εμφανίσεις των κοριτσιών, σκέψου πώς θα μπορούσες να προωθήσεις το δικαίωμα της επιλογής. Ακόμα και αν είσαι γονιός ή προπονητής, μπορείς να κάνεις τη διαφορά ανατρέποντας το κατεστημένο από τη βάση του.
4. Πρόσεχε πώς εκφράζεσαι.
Αποφεύγοντας να εκφράζεσαι με συγκεκριμένα γένη και χρησιμοποιώντας τις αντωνυμίες που προτιμά το κάθε άτομο, μπορείς να αλλάξεις με ουσιαστικό τρόπο τα πράγματα. Για παράδειγμα, αντί να λες "όλοι οι παίκτες της ομάδας", μπορείς να λες "όλα τα άτομα στην ομάδα" και θα δεις πώς θα αλλάξει η οπτική των κοριτσιών.
5. Άφησε κατά μέρος τις συζητήσεις για το σώμα.
Δημιούργησε μια κουλτούρα που δεν ενθαρρύνει τα κορίτσια να συζητούν σχετικά με θέματα εξωτερικής εμφάνισης και δίαιτες. Καλό είναι να μην μιλούν ούτε για το δικό τους σώμα ούτε για τα σώματα των συμπαικτριών και των αντιπάλων τους, ακόμα και αν κάνουν κάποιο θεωρητικά θετικό σχόλιο, όπως: "Είσαι κούκλα! Αδυνάτισες;". Με άλλα λόγια, δημιούργησε "ζώνες αποκλεισμού συζητήσεων για το σώμα". Αντί να μιλούν για την εξωτερική τους εμφάνιση, παρότρυνε τα κορίτσια να εστιάσουν στις δυνατότητες του σώματός τους και στα βιώματα που μπορεί να τους προσφέρει στον αθλητισμό. Εφάρμοσε αυτήν την αρχή στο σπίτι, στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Αν δώσεις εσύ το καλό παράδειγμα, είναι πιο πιθανό να το ακολουθήσουν όλοι όσοι βρίσκονται στο περιβάλλον των κοριτσιών.
Να θυμάσαι ότι κάθε κορίτσι, ανεξάρτητα από τον σωματότυπό του, είναι αθλήτρια από τη στιγμή που μπαίνει στο γήπεδο, στο παρκέ ή στο ταρτάν. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τα πρότυπα και να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της νίκης, ώστε να δώσουμε σε κάθε κορίτσι την ευκαιρία να εκπληρώσει τα όνειρά του.
Το Body Confident Sport είναι ένα πρόγραμμα που ανέπτυξαν η Nike και η Dove, ώστε να βοηθήσουν τα κορίτσια να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με το σώμα τους και να νιώσουν ότι έχουν θέση στον αθλητισμό. Το περιεχόμενο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport και το Centre for Appearance Research.
Για να δεις μια πλήρη επισκόπηση των πόρων, μπορείς να επισκεφθείς την εξής διεύθυνση: