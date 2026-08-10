Δημιούργησε μια κουλτούρα που δεν ενθαρρύνει τα κορίτσια να συζητούν σχετικά με θέματα εξωτερικής εμφάνισης και δίαιτες. Καλό είναι να μην μιλούν ούτε για το δικό τους σώμα ούτε για τα σώματα των συμπαικτριών και των αντιπάλων τους, ακόμα και αν κάνουν κάποιο θεωρητικά θετικό σχόλιο, όπως: "Είσαι κούκλα! Αδυνάτισες;". Με άλλα λόγια, δημιούργησε "ζώνες αποκλεισμού συζητήσεων για το σώμα". Αντί να μιλούν για την εξωτερική τους εμφάνιση, παρότρυνε τα κορίτσια να εστιάσουν στις δυνατότητες του σώματός τους και στα βιώματα που μπορεί να τους προσφέρει στον αθλητισμό. Εφάρμοσε αυτήν την αρχή στο σπίτι, στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Αν δώσεις εσύ το καλό παράδειγμα, είναι πιο πιθανό να το ακολουθήσουν όλοι όσοι βρίσκονται στο περιβάλλον των κοριτσιών.

Να θυμάσαι ότι κάθε κορίτσι, ανεξάρτητα από τον σωματότυπό του, είναι αθλήτρια από τη στιγμή που μπαίνει στο γήπεδο, στο παρκέ ή στο ταρτάν. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τα πρότυπα και να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της νίκης, ώστε να δώσουμε σε κάθε κορίτσι την ευκαιρία να εκπληρώσει τα όνειρά του.

Το Body Confident Sport είναι ένα πρόγραμμα που ανέπτυξαν η Nike και η Dove, ώστε να βοηθήσουν τα κορίτσια να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με το σώμα τους και να νιώσουν ότι έχουν θέση στον αθλητισμό. Το περιεχόμενο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport και το Centre for Appearance Research.

Για να δεις μια πλήρη επισκόπηση των πόρων, μπορείς να επισκεφθείς την εξής διεύθυνση:

www.bodyconfidentsport.com