Να κάνω διάλειμμα κατά την άσκηση;

Κάνε ένα διάλειμμα κατά την προπόνηση
Προπόνηση
Ακριβώς, στη διάρκεια της προπόνησης. Μια σύντομη και στρατηγική παύση (ή και δύο) μπορούν να σου δώσουν το πλεονέκτημα για το υπόλοιπο της προπόνησής σου.
Η αποκατάσταση δεν περιλαμβάνει μόνο smoothie πρωτεΐνης, κυλίνδρους αφρού και ημέρες ξεκούρασης. Αν θέλεις να αξιοποιήσεις στο έπακρο τους μύες σου, θα πρέπει να κάνεις αποκατάσταση στη διάρκεια της προπόνησης.
"Σκέψου το ημίχρονο σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, ένα τάιμ άουτ σε έναν αγώνα μπάσκετ ή τις σύντομες διακοπές σε κάθε γύρο ενός αγώνα πυγμαχίας", λέει ο Alex Rothstein, συντονιστής του προγράμματος άσκησης-επιστήμης στο New York Institute of Technology και πιστοποιημένος ειδικός σε θέματα ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης. "Όλα αυτά θεωρούνται ως διαλείμματα στη διάρκεια του αγώνα, που βοηθούν στην επαναφορά του μυαλού και του σώματος ενός παίκτη, χωρίς να επηρεάζουν τον ρυθμό του παιχνιδιού ή του αγώνα".
Αυτή η τελευταία πρόταση είναι το κλειδί: η αποκατάσταση στη διάρκεια της προπόνησης (ή "διάλειμμα") δεν αποτελεί ευκαιρία να χασομερήσεις ή να κοιτάξεις το κινητό σου. Είναι μια στρατηγική ανταγωνιστικής λογικής για να κατεβάζεις την έντασή σου τις σωστές στιγμές είτε κάνεις αερόβια προπόνηση σταθερού ρυθμού είτε προπόνηση ενδυνάμωσης είτε προπόνηση HIIT, ώστε να αξιοποιείς στο έπακρο τις στιγμές όπου τα δίνεις όλα.
"Σκέψου το ημίχρονο σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, ένα τάιμ άουτ σε έναν αγώνα μπάσκετ ή τις σύντομες διακοπές σε κάθε γύρο ενός αγώνα πυγμαχίας. Όλα αυτά θεωρούνται ως διαλείμματα στη διάρκεια του αγώνα, που βοηθούν στην επαναφορά του μυαλού και του σώματος ενός παίκτη, χωρίς να επηρεάζουν τον ρυθμό του παιχνιδιού ή του αγώνα".
Alex Rothstein
συντονιστής του προγράμματος άσκησης-επιστήμης στο New York Institute of Technology και πιστοποιημένος ειδικός σε θέματα ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης
Συνέχισε χωρίς να εξαντληθείς
Στη διάρκεια μιας άσκησης αντοχής, όπως του τρεξίματος ή του ποδηλάτου με σταθερό ρυθμό, η αποκατάσταση στη διάρκεια της προπόνησης μπορεί να αντισταθμίσει το φαινόμενο της καρδιαγγειακής μετατόπισης, κατά το οποίο οι καρδιακοί παλμοί αυξάνονται σταδιακά, ακόμα και αν η ένταση της προπόνησης παραμένει σταθερή. "Αυτό συνήθως συμβαίνει κυρίως σε αυτούς τους τύπους προπονήσεων, επειδή είναι πιο εύκολο να αφυδατωθούμε", λέει ο Todd Buckingham, PhD, ειδικός στη φυσιολογία της άσκησης στο Grand Rapids του Μίτσιγκαν. Χωρίς την κατάλληλη πρόσληψη νερού, η καρδιά μπορεί να αντλεί λιγότερο αίμα σε κάθε παλμό, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να αντλεί πιο συχνά, ώστε να στέλνει αρκετό αίμα και οξυγόνο στους μύες σου, αναφέρει. Αυτό μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι η δραστηριότητα είναι αρκετά πιο δύσκολη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Κάνοντας σύντομα "διαλείμματα" στη διάρκεια μιας μεγάλης διαδρομής τρεξίματος ή ποδηλασίας (συνήθως αρκούν τα διαλείμματα διάρκειας περίπου ενός ή δύο λεπτών κάθε οκτώ με εννέα λεπτά στη διάρκεια μιας προπόνησης που ξεπερνάει τη μία ώρα) μπορείς να μειώσεις τους καρδιακούς παλμούς και, συνεπώς, τον βαθμό αντιλαμβανόμενης προσπάθειας, όπως λέει. Το αποτέλεσμα: μπορεί τελικά να καταφέρεις να διανύσεις περισσότερα χιλιόμετρα ή να διατηρήσεις έναν πιο γρήγορο ρυθμό.
Αν τρέχεις, ο πιο προφανής τρόπος να ενσωματώσεις την αποκατάσταση στη διάρκεια της προπόνησης είναι να επιβραδύνεις τον ρυθμό σε βάδην. Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Journal of Science and Medicine in Sport", οι πρωτοεμφανιζόμενοι μαραθωνοδρόμοι που ενσωμάτωσαν περιόδους βάδισης διάρκειας ενός λεπτού στη διαδρομή τρεξίματος, ανέφεραν λιγότερους μυϊκούς πόνους και κόπωση στη συνέχεια και τερμάτισαν με χρόνο παρόμοιο με εκείνον των αθλητών που έτρεξαν χωρίς να κάνουν κάποια στάση.
Όπως και να έχει, μια γρήγορη επαναφορά έχει περισσότερο νόημα όταν γίνεται στα μισά της προπόνησής σου ή λίγο μετά από αυτό το σημείο, λέει ο Rothstein, επειδή η κόπωση αυξάνεται (και η απόδοσή σου μπορεί να μειωθεί) όσο περισσότερο συνεχίζεις. Τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερα αν πιεις και λίγο νερό.
Χαλάρωση και άρση βαρών
Όταν προπονείσαι, το σώμα σου χρησιμοποιεί τριφωσφορική αδενοσίνη και γλυκόζη για ενέργεια, λέει ο Rothstein. Και τα δύο αυτά στοιχεία εξαντλούνται όταν σηκώνεις μεγάλα βάρη λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε ενέργεια. Ωστόσο, ένα σύντομο διάλειμμα μπορεί να προσφέρει στο σώμα σου τη χαλάρωση που χρειάζεται για να ανακτήσει ένα μέρος από αυτά τα στοιχεία, εξηγεί.
Επιπλέον, αν χρησιμοποιήσεις σοφά αυτόν τον χρόνο, "μπορείς να αποβάλεις ορισμένες άχρηστες ουσίες από τους μύες σου, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα και γαλακτικό οξύ, ώστε να τους προετοιμάσεις για το επόμενο σετ της προπόνησής σου", λέει ο Rothstein. Πριν από το πιο δύσκολο κομμάτι της προπόνησης ή/και πριν την τελική υπερπροσπάθεια, κάνε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα για να εκτελέσεις μερικές δυναμικές διατάσεις που θα σε κάνουν να νιώσεις όμορφα, αναφέρει. Εστίασε σε ήπιες κινήσεις που αξιοποιούν το πλήρες εύρος της κίνησης και ενσωμάτωσε όσες περισσότερες μπορείς από τις μυϊκές ομάδες που γυμνάζεις, όπως άρσεις γονάτων (πιέζοντας το λυγισμένο πόδι προς το στήθος, από όρθια θέση) για το κάτω μέρος του σώματος ή κυκλικές κινήσεις των χεριών για το επάνω μέρος του σώματος, όπως εξηγεί. Εναλλακτικά, μπορείς απλώς να κάνεις λίγο περπάτημα μεταξύ των σετ, το οποίο, σύμφωνα με μια έρευνα, μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη αποβολή άχρηστων ουσιών συγκριτικά με το αν κάθεσαι ή τεντώνεσαι στον πάγκο.
"Θα μπορείς να ολοκληρώσεις περισσότερες επαναλήψεις ή να σηκώσεις μεγαλύτερα βάρη, καθώς και να διατηρήσεις καλύτερα τη φόρμα σου από ό,τι αν απλώς καθόσουν ακίνητος στη διάρκεια του διαλείμματος σου", λέει ο Buckingham. Θα μπορείς επίσης να ανακάμψεις ταχύτερα μόλις τελειώσει η προπόνησή σου.
Προπόνηση HIIT για περισσότερη αντοχή
Εξ ορισμού, η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης περιλαμβάνει διαλείμματα αποκατάστασης μεταξύ των ασκήσεων, καθώς βασίζεται στη λογική της εναλλαγής περιόδων άσκησης και ξεκούρασης. Τα διαλείμματα ξεκούρασης συμβάλλουν στη μείωση των καρδιακών παλμών. Αυτές οι αυξομειώσεις των καρδιακών παλμών μπορούν να βελτιώσουν την καρδιοαναπνευστική σου κατάσταση. Ωστόσο, όπως και στην άρση βαρών, "αυτά τα διαλείμματα ξεκούρασης επιτρέπουν επίσης την αποβολή υποπροϊόντων τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες θα συσσωρεύονταν υπερβολικά γρήγορα και δεν θα σου επέτρεπαν να διατηρήσεις το επίπεδο της προσπάθειάς σου", λέει ο Buckingham.
Προφανώς, οι προπονήσεις HIIT διαφέρουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στον στίβο, μια προπόνηση HIIT μπορεί να περιλαμβάνει τρία σετ από τέσσερα σπριντ των 400 μέτρων με ένα λεπτό ξεκούρασης μεταξύ των διαστημάτων, ενώ μια παραδοσιακή προπόνηση Tabata με ασκήσεις με το βάρος του σώματος μπορεί να περιλαμβάνει οκτώ γύρους των 20 δευτερολέπτων με διαλείμματα δέκα δευτερολέπτων. Όποια προπόνηση και αν κάνεις, η διάρκεια της περιόδου ξεκούρασης θα πρέπει να είναι αρκετή ώστε να σου επιτρέπει να ξαναβρείς την αναπνοή σου και να μπορείς να μιλήσεις, αλλά αρκετά σύντομη ώστε να μην κρυώσουν οι μύες σου και να μπορείς να συνεχίσεις δυναμικά στον επόμενο γύρο. Για να βελτιστοποιήσεις τον χρόνο ξεκούρασης, προσπάθησε να σταθείς όρθιος με τα χέρια στα γόνατά σου. Σύμφωνα με έρευνες του Western Washington University, αυτή η στάση μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη αναπνοή, το οποίο με τη σειρά του θα σε βοηθήσει να επιστρέφεις πιο γρήγορα στην προπόνηση μετά τα διαλείμματα.
Όπως και αν χρησιμοποιήσεις τα διαλείμματα αποκατάστασης στη διάρκεια της προπόνησης, να θυμάσαι ότι ο στόχος είναι να νιώσεις αναζωογονημένος, ώστε να μπορείς να αξιοποιήσεις στο έπακρο τις δυνάμεις σου τις σωστές στιγμές. Αν, σε οποιοδήποτε σημείο, σου είναι πολύ εύκολο να ξαναβρείς την αναπνοή σου, πειραματίσου με τη διάρκεια του διαλείμματος μέχρι να βρεις αυτήν που σου ταιριάζει. Όσο πιο ακριβής είσαι με κάθε πτυχή της προπόνησής σου, ακόμα και το διάλειμμα, τόσο πιο πολλά οφέλη θα αποκομίσεις, σωματικά και πνευματικά.
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Πήγαινε ένα βήμα παραπέρα
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