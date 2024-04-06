Swoosh Pro: Ο αγαπημένος μου στηθόδεσμος για σπριντ

Όταν κάνω σπριντ, δεν θέλω να μου αποσπάει τίποτα την προσοχή από τον στίβο. Όταν ξεκινάει ο αγώνας, προσπαθώ να φτάσω στη γραμμή του τερματισμού όσο πιο γρήγορα μπορώ.



Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, αν αυτά που φοράω με κόβουν ή με σφίγγουν. Χρειάζομαι άνεση και στήριξη.