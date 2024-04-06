Στηθόδεσμος για γιόγκα

Ως έφηβοι, πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε πόσο στρες έχουμε.



Γι' αυτό είναι σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους να αποφορτιζόμαστε, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά (ειδικά τώρα που αναπτύσσονται οι μύες μας)!

Έπειτα από μια κουραστική προπόνηση, μου αρέσει να χαμηλώνω τα φώτα, να βάζω μουσική και να κάνω λίγη γιόγκα ή διατάσεις.



Αυτές τις στιγμές, χρειάζομαι έναν απαλό αθλητικό στηθόδεσμο που μου επιτρέπει να κινούμαι ελεύθερα. Φοράω τον στηθόδεσμο Indy, επειδή μου προσφέρει πολύ καλή στήριξη χωρίς να με σφίγγει.



Είναι πολύ ενοχλητικό να κινείται ανεξέλεγκτα το στήθος σου, όταν κάνεις γιόγκα ή διατάσεις. Ο στηθόδεσμος Indy έχει ένα λάστιχο υποστήριξης που μου προσφέρει άνεση και σιγουριά σε όλες τις στάσεις της γιόγκα.