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Τελευταία ενημέρωση: 28 Οκτωβρίου 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Issey Kyson

Διαφορετικό σώμα, διαφορετικός στηθόδεσμος

Όταν αλλάζει το σώμα, αλλάζει και ο στηθόδεσμος

Όταν το σώμα μου άρχισε να αλλάζει, η αυτοπεποίθησή μου δέχτηκε μεγάλο πλήγμα! Ευτυχώς, η οικογένειά μου με στήριξε σε αυτή τη φάση και βρήκα αθλητικούς στηθόδεσμους που με βοήθησαν να νιώσω ξανά άνεση και σιγουριά στα σπορ.

Ο αθλητικός στηθόδεσμος που φοράω εξαρτάται από τη δραστηριότητα που κάνω. Για παράδειγμα, όταν τα δίνω όλα στον στίβο, επιλέγω τη σιγουριά του Swoosh Pro.

Αγόρασε Swoosh Pro

Όμως, αν κάνω κάτι πιο ήπιο, όπως γιόγκα ή διατάσεις, φοράω έναν πολύ απαλό στηθόδεσμο που κρατά το στήθος μου σταθερό, όποια στάση και αν κάνω. Προσωπικά, προτιμώ τον στηθόδεσμο Indy.

Αγόρασε Indy

Όσο για τις μέρες που ξεκουράζομαι, πάντα επιλέγω τον στηθόδεσμο Alate. Είναι τόσο μα τόσο απαλός. Οι τιράντες είναι φαρδιές, ώστε να μην κόβουν. Νιώθεις σχεδόν σαν να μην φοράς αθλητικό στηθόδεσμο.

Αγόρασε Alate

Πληροφορίες σχετικά με τους στηθόδεσμους

  • Πληροφορίες σχετικά με τους στηθόδεσμους, Όταν αλλάζει το σώμα, αλλάζει και ο στηθόδεσμος, slide 1 of 3

    Alate

    Ο στηθόδεσμός μου για άνεση
  • Πληροφορίες σχετικά με τους στηθόδεσμους, Όταν αλλάζει το σώμα, αλλάζει και ο στηθόδεσμος, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Ο αγαπημένος μου στηθόδεσμος για σπριντ
  • Πληροφορίες σχετικά με τους στηθόδεσμους, Όταν αλλάζει το σώμα, αλλάζει και ο στηθόδεσμος, slide 3 of 3

    Indy

    Ο στηθόδεσμός μου για γιόγκα

Το κάθε άτομο είναι διαφορετικό, επομένως δεν χρειάζεται να φοράς τους ίδιους στηθόδεσμους με τις φίλες σου. Πάρε τον χρόνο σου για να εξερευνήσεις τις επιλογές σου, να μετρήσεις τις αναλογίες σου και να βρεις την καλύτερη επιλογή για σένα.

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Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα περιόδου! Κύπελλα, σερβιέτες, ταμπόν… η καθεμία βρίσκει αυτό που της ταιριάζει. Και αν θέλεις μεγαλύτερη ασφάλεια στο μάθημα της γυμναστικής, υπάρχει το κολάν Nike Pro Leak Protection. Έχει μια πολύ λεπτή στρώση που προστατεύει από τις διαρροές του αίματος.

Αγόρασε Pro Leak Protection

Να θυμάσαι ότι καμία δεν χρειάζεται να περνάει αυτές τις αλλαγές μόνη! Έχουμε η μία την άλλη.

Issey x

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 30 Απριλίου 2024