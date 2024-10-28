Όταν αλλάζει το σώμα, αλλάζει και ο στηθόδεσμος

Όταν το σώμα μου άρχισε να αλλάζει, η αυτοπεποίθησή μου δέχτηκε μεγάλο πλήγμα! Ευτυχώς, η οικογένειά μου με στήριξε σε αυτή τη φάση και βρήκα αθλητικούς στηθόδεσμους που με βοήθησαν να νιώσω ξανά άνεση και σιγουριά στα σπορ.



Ο αθλητικός στηθόδεσμος που φοράω εξαρτάται από τη δραστηριότητα που κάνω. Για παράδειγμα, όταν τα δίνω όλα στον στίβο, επιλέγω τη σιγουριά του Swoosh Pro.