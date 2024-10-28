Όταν αλλάζει το σώμα, αλλάζει και ο στηθόδεσμος

Issey Kyson
Διαφορετικό σώμα, διαφορετικός στηθόδεσμος
Όταν το σώμα μου άρχισε να αλλάζει, η αυτοπεποίθησή μου δέχτηκε μεγάλο πλήγμα! Ευτυχώς, η οικογένειά μου με στήριξε σε αυτή τη φάση και βρήκα αθλητικούς στηθόδεσμους που με βοήθησαν να νιώσω ξανά άνεση και σιγουριά στα σπορ.
Ο αθλητικός στηθόδεσμος που φοράω εξαρτάται από τη δραστηριότητα που κάνω. Για παράδειγμα, όταν τα δίνω όλα στον στίβο, επιλέγω τη σιγουριά του Swoosh Pro.
Όμως, αν κάνω κάτι πιο ήπιο, όπως γιόγκα ή διατάσεις, φοράω έναν πολύ απαλό στηθόδεσμο που κρατά το στήθος μου σταθερό, όποια στάση και αν κάνω. Προσωπικά, προτιμώ τον στηθόδεσμο Indy.
Όσο για τις μέρες που ξεκουράζομαι, πάντα επιλέγω τον στηθόδεσμο Alate. Είναι τόσο μα τόσο απαλός. Οι τιράντες είναι φαρδιές, ώστε να μην κόβουν. Νιώθεις σχεδόν σαν να μην φοράς αθλητικό στηθόδεσμο.
Το κάθε άτομο είναι διαφορετικό, επομένως δεν χρειάζεται να φοράς τους ίδιους στηθόδεσμους με τις φίλες σου. Πάρε τον χρόνο σου για να εξερευνήσεις τις επιλογές σου, να μετρήσεις τις αναλογίες σου και να βρεις την καλύτερη επιλογή για σένα.
Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα περιόδου! Κύπελλα, σερβιέτες, ταμπόν… η καθεμία βρίσκει αυτό που της ταιριάζει. Και αν θέλεις μεγαλύτερη ασφάλεια στο μάθημα της γυμναστικής, υπάρχει το κολάν Nike Pro Leak Protection. Έχει μια πολύ λεπτή στρώση που προστατεύει από τις διαρροές του αίματος.
Να θυμάσαι ότι καμία δεν χρειάζεται να περνάει αυτές τις αλλαγές μόνη! Έχουμε η μία την άλλη.
Issey x