Άνετος στηθόδεσμος για κορίτσια

Τα άτομα της ηλικίας μου έχουν πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Πρέπει να βρίσκουμε χρόνο για το σχολείο, τα σπορ, τις επαναλήψεις, τους φίλους και ένα σωρό άλλα πράγματα.



Γι' αυτό, η ξεκούραση είναι απαραίτητη. Κάποιες μέρες, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να φορέσουμε τα πιο απαλά μας ρούχα και να κάνουμε ό,τι μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας.



Αυτές τις μέρες, φοράω τον στηθόδεσμο Alate. Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη, ώστε να φοριέται εύκολα το πρωί. Επίσης, ταιριάζει πολύ με χαλαρά ντυσίματα.



Και είναι τόσο μα τόσο άνετος. Για μένα, αυτό είναι τεράστιο ατού. Οι τιράντες είναι πολύ φαρδιές, ώστε να μην κόβουν στους ώμους. Νιώθεις σχεδόν σαν να μην φοράς αθλητικό στηθόδεσμο.