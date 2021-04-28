Η αυλή μου: Μαθαίνοντας να αγαπάς τη φύση που σε περιβάλλει

"Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα", λέει ο Marcus, ο οποίος θεωρεί ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει με την κατάλληλη εκπαίδευση του κόσμου για το περιβάλλον. "Η εκπαίδευση ανοίγει το μυαλό. Μας περιβάλλει όλη αυτή η ομορφιά και το θαύμα της φύσης, αλλά δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε".



Τα μαθήματα που διδάσκει ο Marcus στους άλλους είναι εκείνα που έμαθε και ο ίδιος σε μικρή ηλικία, όταν ζούσε με τα αδέρφια και τη μητέρα του σε ένα διαμέρισμα, όπου ο χώρος ήταν περιορισμένος. "Βγαίνοντας έξω… μπορούσα να αποδράσω, να εξερευνήσω", θυμάται ο Marcus. "Περνούσα κάθε στιγμή της ημέρας έξω στη γειτονιά μου. Ήμουν αυτό το παιδί που έμενε έξω μέχρι να ακούσει τη μητέρα του να του ουρλιάζει να γυρίσει στο σπίτι για φαγητό".



Η μητέρα του ήταν εκείνη που ενέπνευσε την αγάπη του για τη φύση, πηγαίνοντας κάθε καλοκαίρι τον Marcus και τα αδέρφια του σε έναν εθνικό δρυμό της περιοχής. "Εξακολουθώ να λατρεύω όλους τους εθνικούς δρυμούς", λέει. Σε μία από εκείνες τις εκδρομές των παιδικών του χρόνων, συμμετείχε σε μια ξενάγηση στη φύση που τελικά τον ώθησε να ασχοληθεί με τις βιολογικές επιστήμες στις σπουδές και στην καριέρα του. "Ήταν η πρώτη φορά που έβγαινα από το μονοπάτι και πήγαινα στην καρδιά του δάσους", αναφέρει. "[Η ξεναγός] με εντυπωσίασε, επειδή ξαφνικά μου αποκάλυψε το όνομα και την ιστορία όλων των φυτών και των ζώων γύρω μου".