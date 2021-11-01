Η αυλή μου: Αγώνας για το μέλλον του πλανήτη

Πριν σκεφτεί να ασχοληθεί με τον ακτιβισμό, η 15χρονη Garima Thakur, από την πόλη Μποπάλ της Ινδίας, γνώριζε ήδη για την κλιματική αλλαγή και τις ολέθριες επιπτώσεις της σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν ήταν 13 ετών, ένιωσε κατάθλιψη και άγχος για το περιβάλλον όταν είδε τις φρικτές εικόνες στο ντοκιμαντέρ "Before the Flood" με αφηγητή τον Leonardo DiCaprio. Συνειδητοποίησε ότι αυτή η παγκόσμια κλιματική έκτακτη ανάγκη δεν συνέβαινε κάπου αλλού σε άλλους ανθρώπους. Ξαφνικά παρατήρησε ότι σημάδια περιβαλλοντικής υποβάθμισης υπήρχαν παντού στη δική της πόλη και χώρα.



"Άρχισα να βλέπω το μήνυμα της ταινίας ακόμα και στα πιο μικρά πράγματα: ένα ελαστικό που καιγόταν στο πλάι του δρόμου, ένα δέντρο που κοβόταν κάπου, άνθρωποι που στέκονταν στη σειρά για να συλλέξουν νερό για τις οικογένειές τους", λέει η Garima. "Αυτά είναι σημάδια έκτακτης ανάγκης και, στην Ινδία, τα σημάδια είναι παντού. Δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι τα είδες".



Η Garima θυμάται ένα ρυάκι γλυκού νερού κοντά στο σπίτι της γιαγιάς της στην περιοχή Bilaspur, στην ορεινή, δασική πολιτεία Himachal Pradesh. "Πήγαινα εκεί για περίπατο με τα ξαδέρφια μου. Η παρουσία των ανθρώπων ήταν ελάχιστη και μπορούσαμε να παίζουμε ελεύθερα. Μπορούσες να δεις ψάρια στο νερό", αναπολεί με τρυφερότητα.



Σήμερα, αυτό το αγαπημένο σημείο από την παιδική της ηλικία είναι ασφαλτοστρωμένο και αντί για το ρυάκι που μπορεί να υποστηρίξει ζωή, "υπάρχουν μόνο λιμνάζοντα νερά στο πλάι ενός δρόμου", αναφέρει η Garima. "Ήμουν περίπου 11 ετών όταν κατασκευάστηκε ο δρόμος. Πήγαινα στο ρυάκι μόνο μερικά χρόνια, αλλά όταν είδα τι συνέβη, επηρεάστηκα βαθιά".