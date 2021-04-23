Η αυλή μου: Κατακτώντας την κορυφή της ζωής με έναν σκοπό

Η Favia δεν έχει απαλλαγεί πλήρως από τις σωματικές της παθήσεις. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ με τα κοψίματα και τις γρατζουνιές, επειδή η επούλωση παίρνει περισσότερο καιρό, ενώ έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις μολύνσεις. Επιπλέον, ο ουλώδης ιστός από τη θεραπεία για τον καρκίνο επηρεάζει συνεχώς την κινητικότητά της, ταλαιπωρώντας την με προβλήματα στη μέση και στους γοφούς εδώ και χρόνια. Μόλις τώρα άρχισε να περπατάει και πάλι κανονικά και χρειάζεται τη βοήθεια των φίλων της για να πάει με τα πόδια μέχρι τα σημεία αναρρίχησης. "Είναι πολύ δύσκολο να κουβαλάς εξοπλισμό βάρους περίπου 20 κιλών", αναφέρει. Ενώ οι περισσότεροι αναρριχητές θα έλεγαν ότι τα πόδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην τεχνική τους, η Favia χρησιμοποιεί κυρίως το επάνω μέρος του σώματός της λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό, προτιμά να σκαρφαλώνει σε βράχους με προεξοχές και όχι με σχετικά λεία επιφάνεια. "Όταν προσγειώνομαι στα πέλματά μου, παθαίνω εξάρθρωση στον γοφό. Αν πέσω κατευθείαν με την πλάτη, ο γοφός μου δεν παθαίνει τίποτα", εξηγεί.



Η ύπαιθρος έχει βοηθήσει τη Favia να επανεστιάσει. Τα τελευταία επτά χρόνια, η αναρρίχηση λειτουργεί ως διέξοδος από το αγχωτικό της επάγγελμα, στο οποίο καλείται να λαμβάνει κρίσιμες ιατρικές αποφάσεις όλη μέρα. "Γιατί μου αρέσει τόσο να γδέρνω το δέρμα μου σε κοφτερά βράχια, να ματώνω, να μελανιάζω και να κινδυνεύω να σπάσω κανένα κόκαλο ή ακόμα και να πεθάνω; Δεν ξέρω ακριβώς", λέει. "Αυτό που ξέρω είναι ότι μου αρέσει να λύνω προβλήματα και γρίφους, και η αναρρίχηση είναι ένας γρίφος που πρέπει να λύσεις χρησιμοποιώντας τη δύναμη του μυαλού σου και το σώμα σου".