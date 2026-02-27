Αμοιβαία αναγνώριση: Η Zenat Begum του Playground Coffee συζητά με την παραγωγό Elle Clay

Δύο επιχειρηματίες από το Μπρούκλιν ξέρουν ότι οι νίκες κερδίζονται με ομαδική δουλειά
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Η παραγωγός Elle Clay και η ιδιοκτήτρια καφετέριας Zenat Begum μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη γειτονιά του Bedford-Stuyvesant και τον κοινοτικό ακτιβισμό, αλλά η επιτυχία τους πηγάζει από τους ανθρώπους γύρω τους.
Η σειρά "Αμοιβαία αναγνώριση" περιλαμβάνει συζητήσεις ένας προς έναν μεταξύ ατόμων από τους κλάδους του αθλητισμού και της δημιουργικότητας, στις οποίες αναλύουν πώς πετυχαίνουν νίκες εντός και εκτός του γηπέδου.
Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στην καφετέρια, η Elle Clay γνώριζε ότι τόσο το Playground Coffee Shop στη γειτονιά Bedford-Stuyvesant του Μπρούκλιν όσο και η ιδιοκτήτριά του, Zenat Begum, θα αποκτούσαν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.
"Είμαι πολύ απαιτητική με τον καφέ και συνήθως επισκέπτομαι διάφορες καφετέριες στη γειτονιά", θυμάται η Elle. Αυτή η επίσκεψη, όμως, δεν αφορούσε μόνο το καλό χαρμάνι. Είχε δει τη Zenat στο Instagram και είχε εμπνευστεί από το έργο της. "Έτσι, μπήκα μέσα και ζήτησα να τη δω. Έριξα μια ματιά στον χώρο και σκέφτηκα ότι δεν μοιάζει με κανέναν άλλο".
Πράγματι, το Playground της Zenat δεν μοιάζει με καμία άλλη καφετέρια. Από το άνοιγμά της το 2016, αποτέλεσε κέντρο συνάντησης της κοινότητας. Πέραν από τον καλό καφέ που σερβίρει, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει και η Elle, η καφετέρια είναι επίσης ένας χώρος όπου διοργανώνονται βραδιές ποίησης, εργαστήρια, ραδιοφωνικές εκπομπές και ανταλλαγές βιβλίων (οι γείτονες μπορούν ελεύθερα να αφήσουν ή να πάρουν ένα βιβλίο). Πέρσι, το Playground συμμετείχε επίσης σε μια πρωτοβουλία με κοινοτικά ψυγεία, που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, όπου οι γείτονες χαρίζουν τρόφιμα από τα οποία ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι χρειάζεται.
Η Zenat έμαθε όλα τα μυστικά της διαχείρισης μιας μικρής επιχείρησης από τον πατέρα της, ο οποίος είχε ένα κατάστημα σιδηρικών στην ίδια περιοχή για 20 χρόνια. Η Elle γνωρίζει επίσης τι σημαίνει να αναλαμβάνεις ένα πρότζεκτ από το μηδέν. Είναι ιδρύτρια της Wild Child NYC, μιας εταιρείας παραγωγής που ειδικεύεται στην πειραματική αφήγηση και τις περιθωριοποιημένες ιστορίες. Φιλοξενεί τα δικά της podcast και έχει εργαστεί για αρκετά άλλα πρότζεκτ στον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο.
Η συνδυαστική αγάπη της Elle και της Zenat για τη γειτονιά τους στο Μπρούκλιν και τον κοινοτικό ακτιβισμό, καθώς και το πάθος τους για τις επιχειρήσεις τους, τις μετέτρεψε σε μαχητικές συνεργάτιδες σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στον πολυχώρο Playground. Εδώ, συζητούν πώς καθεμιά τους δημιούργησε επιτυχημένες ομάδες που στηρίζουν την κοινότητά τους και τον ρόλο που έπαιξε το μπάσκετ (άλλη μια κοινή τους αγάπη) στο έργο τους.
Elle: Zenat, όταν σε γνώρισα, ήσουν ήδη δικτυωμένη στη γειτονιά. Πάντα στήριζες την κοινότητα. Όταν ξέσπασε ο COVID, το Playground ξεχώρισε πραγματικά, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία να αγκαλιάσει την κοινότητα και να παράσχει πόρους σε άτομα που διαμαρτύρονταν, αλλά και τρόφιμα χάρη στα κοινοτικά ψυγεία. Πώς εσύ, δεν θα πω μεταπήδησες, καθώς πάντα πρόσφερες κοινοτικό έργο, αλλά πώς αποφάσισες να δραστηριοποιηθείς εκτός της καφετέριας;
Zenat: Ένας παλιός μου φίλος από το λύκειο είχε την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα κοινοτικό ψυγείο. Οι λαϊκές αγορές είχαν υπερβολικές ποσότητες λαχανικών και άλλων προϊόντων τους τελευταίους μήνες. Απλώς τα χάριζαν ή τα μοίραζαν από τις τράπεζες τροφίμων. Έκανα μερικά τηλεφωνήματα και, πριν καλά-καλά το καταλάβω, η επιχείρηση είχε στηθεί. Μετά, άρχισα να συναντώ τακτικούς θαμώνες του Playground και ντόπιους, που έπαιρναν καθημερινά προϊόντα από το ψυγείο. Ήταν άτομα που δεν είχαν τη δυνατότητα να σταματήσουν να εργάζονται επειδή αυτό θα έπληττε σοβαρά τα οικονομικά τους, όπως εργαζόμενοι του τομέα παροχής υπηρεσιών, εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, οικοδόμοι και εργαζόμενοι σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Τώρα που σου μιλάω, παρατηρώ παράλληλα το ψυγείο. Περίπου δέκα άτομα εμφανίστηκαν μέσα στην τελευταία ώρα για να αφήσουν ή να πάρουν τρόφιμα. Το πρότζεκτ πηγαίνει περίφημα. Στην πορεία, συναντήσαμε δυσκολίες, όπως συμβαίνει άλλωστε σε πολλά πρότζεκτ. Αλλά πρέπει να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια, επειδή το σημαντικό είναι ότι προσφέρουμε τρόφιμα στον κόσμο σε μια εποχή που τα χρειάζονται απεγνωσμένα.
Elle: Πώς λύνεις τα προβλήματα και διαχειρίζεσαι την ομάδα σου όταν προκύπτουν δυσκολίες;
Zenat: Αντιμετώπισα τεράστιο πρόβλημα όταν συνειδητοποίησα ότι αφιερώνω όλο τον χρόνο μου στα κοινοτικά ψυγεία και δεν ασχολούμαι καθόλου με την καφετέρια. Αν θέλω οι υπάλληλοι του Playground να με καταλάβουν και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μαζί μου, θα πρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί. Επομένως, συμμετείχαμε όλοι και κατανοήσαμε ότι τα εμπόδια είναι μέρος της διαδρομής. Τα εμπόδια είναι μια σπουδαία υπενθύμιση ότι πρέπει να παραμένω ταπεινή.
Τα άτομα από τα οποία συνήθως αντλείς έμπνευση είναι τα άτομα που υπάρχουν γύρω σου, σωστά; Πώς αποφασίζεις λοιπόν από ποια άτομα ή φίλους θα ζητήσεις βοήθεια για την υλοποίηση του οράματός σου;
Elle: Νομίζω ότι κατά κύριο λόγο βασίζομαι στο συναίσθημα. Στην ενέργεια που βγάζει ένα άτομο. Ξέρω ότι εμείς οι δύο έχουμε καλή χημεία, επειδή είμαστε και οι δύο ζώδια της γης. Εγώ είμαι Αιγόκερως και εσύ Παρθένος.
Zenat: Ζήτω η δύναμη της γης, φιλενάδα!
Elle: Ξέρουμε πώς να συνεργαστούμε. Νομίζω όμως ότι έχει να κάνει και με την έμπνευση που μου δίνει ένα άτομο, καθώς και με το να μπορώ να δω τι μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί. Πιστεύω επίσης ότι εξαρτάται από την ενέργεια και την προθυμία του άλλου... αν είναι διαθέσιμος ή αν είναι ενθουσιασμένος με αυτό που κάνουμε.
Zenat: Για να είσαι αρχηγός μιας ομάδας και ομαδικός παίκτης πρέπει επίσης να γνωρίζεις τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των άλλων, πώς να τους ενισχύσεις και εμψυχώσεις, αλλά και πώς να διαχειριστείς πράγματα τα οποία μπορεί να μην τους ενδιαφέρουν ή να μην τα γνωρίζουν καν.
"Τα εμπόδια είναι μια σπουδαία υπενθύμιση ότι πρέπει να παραμένω ταπεινή".
Zenat
Elle, όταν συνεργάζεσαι με άλλα άτομα, πώς οργανώνεις την ομαδική δουλειά;
Elle: Νομίζω ότι μαθαίνω με κάθε πρότζεκτ. Αυτή είναι και η σημασία τους. Το παιχνίδι είναι η ζωή σου. Ως παίκτρια και προπονήτρια μπάσκετ, παραγωγός και βοηθός παραγωγού, γνωρίζω ότι πρέπει να επικοινωνείς ξεκάθαρα με τους άλλους και να φροντίζεις πάντα να είσαι στο ίδιο μήκος κύματος. Το παν είναι η ομάδα. Αν ο στόχος μου είναι να νικήσω και βλέπω ότι οι συμπαίκτες μου δεν παλεύουν τόσο σκληρά όσο ξέρω ότι μπορούν, τότε πρέπει να τους μιλήσω. Πρέπει να σκεφτούμε πώς να επανεκτιμήσουμε και ανασχεδιάσουμε τις ευθύνες.
Zenat: Πες μου, ποια είναι τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες σου όσον αφορά τη διαχείριση μιας ομάδας; Πώς έμαθες να ξεπερνάς τις αδυναμίες;
Elle: Νομίζω ότι ένα από τα δυνατά σημεία μου ως παραγωγός είναι ότι εμπιστεύομαι το όραμά μου. Αν δεν εμπιστεύομαι εγώ το όραμά μου, δεν μπορώ να ζητάω από την ομάδα μου να το υλοποιήσει. Η αδυναμία μου είναι ότι δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω τη φιλία από τη συνεργασία και παίρνω τα πάντα προσωπικά. Είμαι ευαίσθητη και εκλαμβάνω την κριτική ως απόρριψη ή κακεντρέχεια. Μου ήταν δύσκολο να δείξω εμπιστοσύνη σε μια σχέση και να κατανοήσω ότι η κριτική που μου ασκεί κάποιος είναι για το καλό μου. Έπρεπε να προσαρμοστώ σε αυτό και να το αντιμετωπίσω.
Zenat: Νομίζω ότι μια καλή ένδειξη του χαρακτήρα σου είναι όταν μπορείς να συνεργάζεσαι με άτομα πολύ διαφορετικά από εσένα και να εξακολουθείς να παράγεις απίστευτο και ριζοσπαστικό έργο. Είναι οι αφηγητές που θα συναντήσεις στη συνέχεια και η ικανότητά σου να χρησιμοποιήσεις με αριστοτεχνικό τρόπο τον φακό για να αποτυπώσεις την ιστορία τους.
Elle: Η χημεία που έχεις με την ομάδα σου είναι ασυναγώνιστη. Όλοι έχουν τον ρόλο τους αλλά κανείς δεν διστάζει να βγει μπροστά και να δράσει όταν πρέπει. Έτσι κερδίζεις τα πρωταθλήματα, φιλενάδα!
Zenat: Πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό επειδή σε βοηθά να κατανοήσεις ότι οι νίκες κερδίζονται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μπορεί να μην έχουν τη μορφή μιας νίκης σε έναν αγώνα, όπου όλα είναι υπέροχα, αλλά τη μορφή μιας εξαιρετικής κριτικής που έγραψε κάποιος για την καφετέρια Playground. Σε αγγίζει βαθιά μέσα σου.
Elle: Έτσι είναι. Σημασία έχει να είσαι αφοσιωμένος, να κατανοήσεις το όραμα και να συμφωνήσεις ότι θα το υλοποιήσεις σωστά.
Zenat: Πριν δημιουργήσεις ένα όραμα, πρέπει πρώτα να το καλλιεργήσεις. Πρέπει να σκεφτείς πράγματα που θα σε βοηθήσουν να το αναπτύξεις. Εμένα, η βάση της σκέψης μου είναι οι καλλιέργειες. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε στοργή και φροντίδα. Αν δεν ανοιγόμαστε στους γύρω μας, δεν θα μπορέσουμε να εργαστούμε αποτελεσματικά, και αυτή δεν θα είναι μια θετική εμπειρία για κανέναν.
Elle: Αν θέλεις να φροντίσεις τους άλλους, πρέπει πρώτα να φροντίσεις τον εαυτό σου.
Zenat: Πώς βρίσκεις χρόνο για να αυτοσυγκεντρωθείς πριν ξεκινήσεις τη δουλειά;
Elle: Αυτό είναι κάτι που το προσπαθώ ακόμα. Νομίζω ότι τώρα, ορισμένοι άνθρωποι είχαν αρκετό χρόνο για να γνωρίσουν πολλές πτυχές του εαυτού τους και να μάθουν πώς να επεξεργάζονται τα πολύ έντονα συναισθήματα που τους πλημμυρίζουν αυτήν την εποχή. Νομίζω ότι πριν από όλα αυτά, δεν ήταν προτεραιότητα για εμένα να μάθω πώς να θωρακίζω τον εαυτό μου. Πώς να αναδιοργανώνομαι, να ανασυντάσσομαι και να διατηρώ ή να επιτυγχάνω ένα είδος ισορροπίας. Τους τελευταίους μήνες, νομίζω ότι οι ρυθμοί μου είναι πιο αργοί αλλά πιο σταθεροί. Απλώς προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορώ να ενσωματώσω τα καλά στοιχεία: να φροντίζω τον εαυτό μου, να κάνω περιπάτους, να γυμνάζομαι και να διαλογίζομαι.
Zenat: Είμαι σίγουρη ότι παίζεις μπάσκετ.
Elle: Άκουσέ με, ξέρω τι σου λέω. Δεν είναι έτοιμοι να με αντιμετωπίσουν ακόμα.
Zenat: Δεν σε έχω δει στα γήπεδα.
Elle: Δεν το έχω ανεβάσει στο Instagram, επειδή έχω σκουριάσει λίγο, αλλά έχω επιστρέψει στη μάχη.
Κείμενο: Darian Harvin
Βίντεο: Travis Wood
Αναφορά: Νοέμβριος 2020