Αμοιβαία αναγνώριση: Η Zenat Begum του Playground Coffee συζητά με την παραγωγό Elle Clay

Πράγματι, το Playground της Zenat δεν μοιάζει με καμία άλλη καφετέρια. Από το άνοιγμά της το 2016, αποτέλεσε κέντρο συνάντησης της κοινότητας. Πέραν από τον καλό καφέ που σερβίρει, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει και η Elle, η καφετέρια είναι επίσης ένας χώρος όπου διοργανώνονται βραδιές ποίησης, εργαστήρια, ραδιοφωνικές εκπομπές και ανταλλαγές βιβλίων (οι γείτονες μπορούν ελεύθερα να αφήσουν ή να πάρουν ένα βιβλίο). Πέρσι, το Playground συμμετείχε επίσης σε μια πρωτοβουλία με κοινοτικά ψυγεία, που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, όπου οι γείτονες χαρίζουν τρόφιμα από τα οποία ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι χρειάζεται.



Η Zenat έμαθε όλα τα μυστικά της διαχείρισης μιας μικρής επιχείρησης από τον πατέρα της, ο οποίος είχε ένα κατάστημα σιδηρικών στην ίδια περιοχή για 20 χρόνια. Η Elle γνωρίζει επίσης τι σημαίνει να αναλαμβάνεις ένα πρότζεκτ από το μηδέν. Είναι ιδρύτρια της Wild Child NYC, μιας εταιρείας παραγωγής που ειδικεύεται στην πειραματική αφήγηση και τις περιθωριοποιημένες ιστορίες. Φιλοξενεί τα δικά της podcast και έχει εργαστεί για αρκετά άλλα πρότζεκτ στον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο.



Η συνδυαστική αγάπη της Elle και της Zenat για τη γειτονιά τους στο Μπρούκλιν και τον κοινοτικό ακτιβισμό, καθώς και το πάθος τους για τις επιχειρήσεις τους, τις μετέτρεψε σε μαχητικές συνεργάτιδες σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στον πολυχώρο Playground. Εδώ, συζητούν πώς καθεμιά τους δημιούργησε επιτυχημένες ομάδες που στηρίζουν την κοινότητά τους και τον ρόλο που έπαιξε το μπάσκετ (άλλη μια κοινή τους αγάπη) στο έργο τους.





Elle: Zenat, όταν σε γνώρισα, ήσουν ήδη δικτυωμένη στη γειτονιά. Πάντα στήριζες την κοινότητα. Όταν ξέσπασε ο COVID, το Playground ξεχώρισε πραγματικά, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία να αγκαλιάσει την κοινότητα και να παράσχει πόρους σε άτομα που διαμαρτύρονταν, αλλά και τρόφιμα χάρη στα κοινοτικά ψυγεία. Πώς εσύ, δεν θα πω μεταπήδησες, καθώς πάντα πρόσφερες κοινοτικό έργο, αλλά πώς αποφάσισες να δραστηριοποιηθείς εκτός της καφετέριας;



Zenat: Ένας παλιός μου φίλος από το λύκειο είχε την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα κοινοτικό ψυγείο. Οι λαϊκές αγορές είχαν υπερβολικές ποσότητες λαχανικών και άλλων προϊόντων τους τελευταίους μήνες. Απλώς τα χάριζαν ή τα μοίραζαν από τις τράπεζες τροφίμων. Έκανα μερικά τηλεφωνήματα και, πριν καλά-καλά το καταλάβω, η επιχείρηση είχε στηθεί. Μετά, άρχισα να συναντώ τακτικούς θαμώνες του Playground και ντόπιους, που έπαιρναν καθημερινά προϊόντα από το ψυγείο. Ήταν άτομα που δεν είχαν τη δυνατότητα να σταματήσουν να εργάζονται επειδή αυτό θα έπληττε σοβαρά τα οικονομικά τους, όπως εργαζόμενοι του τομέα παροχής υπηρεσιών, εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, οικοδόμοι και εργαζόμενοι σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Τώρα που σου μιλάω, παρατηρώ παράλληλα το ψυγείο. Περίπου δέκα άτομα εμφανίστηκαν μέσα στην τελευταία ώρα για να αφήσουν ή να πάρουν τρόφιμα. Το πρότζεκτ πηγαίνει περίφημα. Στην πορεία, συναντήσαμε δυσκολίες, όπως συμβαίνει άλλωστε σε πολλά πρότζεκτ. Αλλά πρέπει να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια, επειδή το σημαντικό είναι ότι προσφέρουμε τρόφιμα στον κόσμο σε μια εποχή που τα χρειάζονται απεγνωσμένα.