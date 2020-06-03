Συνταγή για σούπα με φακές

Προετοιμασία για τη νίκη: σούπα με φακές
Διατροφή
Από τη Nike Training
Πώς να φτιάξεις ένα πιάτο που θα σου δίνει ενέργεια για μια ολόκληρη εβδομάδα, από μία και μόνο συνταγή.
Αυτή η συνταγή που παρασκευάζεται εύκολα με ένα μόνο σκεύος είναι γεμάτη υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και καλά λιπαρά και θα σου δώσει ενέργεια για τις προπονήσεις μιας ολόκληρης εβδομάδας. Δοκίμασέ την!
Υδατάνθρακες από γλυκοπατάτες. Πρωτεΐνη από φακές. Καλά λιπαρά από καρύδες και καρύδια. Αυτό το γεύμα σού δίνει όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι στην προπόνηση ή την αποκατάσταση. Μπορείς να μαγειρέψεις αυτήν τη συνταγή σε ένα μεγάλο σκεύος μία φορά την εβδομάδα και να έχεις γεύματα για κάθε μέρα.
Υλικά
Για τη σούπα με φακές:
60 mL λάδι καρύδας
2 κίτρινα κρεμμύδια, σε κύβους
6 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο
4 μεγάλα καρότα, σε κύβους
6 μικρές γλυκοπατάτες, σε κύβους
760 γρ. κόκκινες φακές
1890 mL ζωμό λαχανικών
2 φύλλα δάφνης
10 γρ. φρέσκο θυμάρι, μόνο τα φύλλα
270 γρ. ψιλοκομμμένη ιταλική λαχανίδα
Για την τραγανή γαρνιτούρα μπαχαρικών:
96 γρ. άγλυκη τριμμένη καρύδα
150 γρ. καβουρδισμένα καρύδια
15 mL σπόρους κόλιανδρου
15 mL σπόρους κύμινου
15 mL σπόρους μάραθου
2,5 mL αλάτι
Για τα αυγά:
5 μεγάλα αυγά
280 γρ. πάγο
Εκτέλεση
Για τη σούπα με φακές:
τοποθετούμε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε το λάδι καρύδας και σοτάρουμε τα κρεμμύδια μέχρι να γίνουν διάφανα για περίπου πέντε με επτά λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε μέχρι να βγάλει τα αρώματά του. Προσθέτουμε τα καρότα και τις γλυκοπατάτες και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τις φακές και τον ζωμό λαχανικών, και περιμένουμε μέχρι να αρχίσουν να βράζουν. Προσθέτουμε το θυμάρι και τα φύλλα δάφνης, και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 30 λεπτά έως δύο ώρες. Προσθέτουμε τη λαχανίδα λίγα λεπτά πριν αποσύρουμε το φαγητό από τη φωτιά. Τοποθετούμε τη σούπα σε πέντε διαφορετικά δοχεία. Μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για έως τρεις ημέρες ή στην κατάψυξη για έως δύο εβδομάδες.
Για τη γαρνιτούρα:
Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα μίξερ και τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν χοντροκομμένα. Στη συνέχεια, χωρίζουμε σε δοχεία και τα αποθηκεύουμε με τη σούπα. Σερβίρουμε μαζί με ένα βραστό αυγό.