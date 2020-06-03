Συνταγή για σούπα με φακές

Για τη σούπα με φακές:

τοποθετούμε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε το λάδι καρύδας και σοτάρουμε τα κρεμμύδια μέχρι να γίνουν διάφανα για περίπου πέντε με επτά λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε μέχρι να βγάλει τα αρώματά του. Προσθέτουμε τα καρότα και τις γλυκοπατάτες και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τις φακές και τον ζωμό λαχανικών, και περιμένουμε μέχρι να αρχίσουν να βράζουν. Προσθέτουμε το θυμάρι και τα φύλλα δάφνης, και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 30 λεπτά έως δύο ώρες. Προσθέτουμε τη λαχανίδα λίγα λεπτά πριν αποσύρουμε το φαγητό από τη φωτιά. Τοποθετούμε τη σούπα σε πέντε διαφορετικά δοχεία. Μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για έως τρεις ημέρες ή στην κατάψυξη για έως δύο εβδομάδες.



Για τη γαρνιτούρα:

Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα μίξερ και τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν χοντροκομμένα. Στη συνέχεια, χωρίζουμε σε δοχεία και τα αποθηκεύουμε με τη σούπα. Σερβίρουμε μαζί με ένα βραστό αυγό.