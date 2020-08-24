Πώς να αντιμετωπίσεις τα εμπόδια στο τρέξιμο

03. Δούλεψε σε όσα μπορείς να ελέγξεις

Επειδή απλώς δεν μπορείς να τρέξεις όπως θέλεις, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βελτιώσεις τις επιδόσεις σου. Αντιθέτως, επικεντρώσου σε ένα άλλο κομμάτι του τρεξίματος.



Αν μπορείς να τρέξεις (ακόμα και για λίγα λεπτά), δούλεψε στη στάση του σώματος. Πρόσεξε τι κάνουν οι ώμοι, τα χέρια, οι γοφοί, τα γόνατα και τα πόδια σου: το πηγούνι σου κατευθύνει το στήθος σου; Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε τα πόδια σου μάλλον προσγειώνονται κάτω από τους γοφούς σου. Οι ώμοι σου είναι χαλαροί και χαμηλά, με τα χέρια σου να κατευθύνονται προς τα πίσω και να μην κινούνται πέρα δώθε; Είναι τα χέρια σου χαλαρά και πηγαίνουν πέρα από τους γοφούς σου; Αυτοί οι έλεγχοι της στάσης του σώματος μπορούν να σε βοηθήσουν να εντοπίσεις αδυναμίες ή ανισορροπίες στις οποίες μπορείς να δουλέψεις όταν δεν είσαι στον δρόμο, λέει ο Bennett.



Αν δεν μπορείς να βγεις έξω για τρέξιμο, εξασκήσου στις βαθιές αναπνοές από την κοιλιά. Αυτό θα σε βοηθήσει την επόμενη φορά που θα τρέξεις. Οι ελεγχόμενες, βαθιές αναπνοές από την κοιλιά σε βοηθούν να παίρνεις περισσότερο οξυγόνο, για να τροφοδοτήσεις τους μύες σου. Πάρε μια εισπνοή, γεμίζοντας την κοιλιά σου και αφήνοντάς την να βγει προς τα έξω. Στη συνέχεια, χαλάρωσε και εξέπνευσε για μερικά δευτερόλεπτα. Προσπάθησε να το επαναλάβεις για λίγα λεπτά. Αυτές οι βαθιές αναπνοές θα σε βοηθήσουν να επιβραδύνεις τους καρδιακούς παλμούς σου και θα σε χαλαρώσουν όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες, στο τρέξιμο ή στη ζωή.



04. Γιόρτασε τις μικρές νίκες

Το τρέξιμο δεν είναι μόνο οι γρηγορότεροι χρόνοι ή οι μεγαλύτερες αποστάσεις. Θέσε μικρούς στόχους και επιβράβευσε τον εαυτό σου όταν τους πετυχαίνεις.



"Αν το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι δύο γύροι γύρω από το οικοδομικό σου τετράγωνο, κάν' το και νιώσε περηφάνια που το έκανες", αναφέρει ο Bennett.



Το να θέτεις νέες μετρήσεις για την επιτυχία θα σε βοηθήσει να βάλεις σε προοπτική τα οφέλη που αποκομίζεις από το τρέξιμο και θα σε κάνει να το λατρέψεις ακόμα περισσότερο.



05. Επικεντρώσου στους μακροπρόθεσμους στόχους

Ας το παραδεχτούμε: μερικές φορές ένα πρόγραμμα προπόνησης μπορεί να εκτροχιαστεί τελείως. Αντί να κολλάς στην απογοήτευση, δες την αλλαγή πορείας ως μια ευκαιρία για να επικεντρωθείς στους μακροπρόθεσμους στόχους και να προσεγγίσεις την προπόνησή σου από διαφορετική γωνία. Όποια και αν είναι η νέα σου ρουτίνα, διατήρησε τη συνέπεια και, όταν μπορείς, ανέβα επίπεδο από εκεί.



"Η συνέπεια είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά ποτέ δεν σήμαινε ότι κάνεις κάτι διαρκώς. Βασικά, η συνέπεια έχει να κάνει με την ευελιξία", λέει ο Bennett. "Αν δεν μπορείς να τρέξεις για 50 λεπτά, ίσως να μπορείς να τρέξεις για 15 λεπτά. Αν δεν μπορείς να τρέξεις καθόλου, ίσως να μπορείς να κάνεις μερικές ασκήσεις, να χορέψεις, να περπατήσεις ή να γράψεις στο ημερολόγιο τρεξίματός σου".



Αυτό το είδος ευελιξίας δεν θα βελτιώσει απλώς τη φυσική σου κατάσταση, αλλά επίσης θα σε βοηθήσει να συνδεθείς πνευματικά με το άθλημά σου, αναφέρει ο Bennett.



"Δεν χρειάζεται να τρέχεις καθημερινά για να είσαι δρομέας κάθε μέρα", λέει. "Ακόμα και αν δεν τρέχεις, μπορείς να αποκομίσεις πολλά από τα εκπληκτικά πράγματα που σου προσφέρει το τρέξιμο".