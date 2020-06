Πόσο νερό χρειάζονται πραγματικά οι δρομείς

Επομένως, ποια είναι η ιδανική ποσότητα που πρέπει να πίνεις;

Αν και οι επιπτώσεις του τρεξίματος ενώ έχεις πιει πάρα πολύ λίγο νερό είναι ακραίες, δεν θα πρέπει να αγχώνεσαι για την πρόσληψη νερού. Η πλειοψηφία των υγιών ανθρώπων καλύπτουν επαρκώς τις καθημερινές τους ανάγκες ενυδάτωσης έχοντας ως οδηγό τη δίψα, σύμφωνα με μια αναφορά του Institute of Medicine of the National Academies.



Ωστόσο, αν λειτουργείς καλύτερα με έναν συγκεκριμένο στόχο, δες μερικά στατιστικά: σύμφωνα με την αναφορά, οι γυναίκες που ήταν επαρκώς ενυδατωμένες κατανάλωναν περίπου 2,5 λίτρα νερού από όλα τα ροφήματα και τα φαγητά κάθε μέρα, ενώ οι άνδρες κατανάλωναν κατά μέσο όρο 3,5 λίτρα. Περίπου το 80% αυτής της πρόσληψης προήλθε από το νερό και άλλα ροφήματα, ενώ το υπόλοιπο 20% προήλθε από φαγητά πλούσια σε νερό (τα φρούτα και τα λαχανικά είναι μια ιδιαίτερα καλή πηγή).