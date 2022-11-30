Το look της Nike FC: Nicole
Κουλτούρα
Η δημιουργικότητα της Nicole δεν σταματά να κάνει τη διαφορά, από την ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα της οποίας είναι επικεφαλής μέχρι την τολμηρή καλλιτεχνική ματιά που τη χαρακτηρίζει και το προσωπικό της στιλ.
Η σειρά "Πέρα από την εφαρμογή" εξερευνά τον τρόπο που αναδυόμενοι δημιουργοί συνδυάζουν το προσωπικό στιλ με την ταυτότητα.
Όταν η Nicole Chui ανέφερε σε ένα email της ότι το προσωπικό της στιλ είναι "100% κορίτσι του ποδοσφαίρου με μοδάτα στοιχεία", καταλάβαμε αμέσως ότι έπρεπε να τη γνωρίσουμε.
Η Nicole μεγάλωσε παίζοντας ποδόσφαιρο στο Χονγκ Κονγκ και ανακάλυψε ξανά την αγάπη της για το παιχνίδι μέσω της κουλτούρας των περιοδικών όταν μετακόμισε στο Λονδίνο. Σήμερα, ο αθλητισμός εμπνέει όλες τις πτυχές της ζωής της, από την τέχνη και τα ρούχα της μέχρι την ερασιτεχνική ομάδα και την κοινότητα χωρίς διακρίσεις που έχει συνιδρύσει.
"Κάποιος περιέγραψε το στιλ μου ως 'πάντα έτοιμη για μπάλα'", λέει η Nicole. "Πάντα υπάρχει ένα αυθόρμητο αθλητικό στοιχείο στο σύνολό μου", το οποίο η καλλιτέχνιδα κεντήματος λατρεύει να ταιριάζει με φωτεινά χρώματα και αναπάντεχες υφές.
Συναντήσαμε τη Nicole σε ένα μαγαζί με νήματα όπου συχνάζει κοντά στο διαμέρισμά της στο ανατολικό Λονδίνο, για να δημιουργήσουμε look με είδη από τις νέες μας συλλογές εθνικών ομάδων. Κάνε κύλιση προς τα κάτω για να δεις πώς συνδυάζει αρμονικά τον ποδοσφαιρικό εξοπλισμό με αγαπημένα κομμάτια από την γκαρνταρόμπα της.
Απελευθέρωσε τη δημιουργικότητά σου
"Προσεγγίζω την τέχνη του κεντήματος με δυναμικό, τολμηρό τρόπο, το οποίο αποτυπώνεται απόλυτα και στα κομμάτια που θέλω να φοράω. Το αγαπημένο μου ήταν η μοβ φανέλα της Ολλανδίας μαζί με το πορτοκαλί παντελόνι μου. Έτσι θα φόραγα μια φανέλα και το χρώμα με εκφράζει απόλυτα".
"Ξεκίνα με μικρά βήματα. Ξεκίνα με τους φίλους σου και βασίσου πάνω τους. Αν δημιουργήσεις χώρο για κάτι σημαντικό, οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν".
Nicole
Δημιουργός, καλλιτέχνιδα κεντήματος, συνιδρύτρια της Baesianz FC
Διεύρυνε τους ορίζοντές σου
"Το Χονγκ Κονγκ δεν συμμετέχει συνήθως σε παγκόσμια πρωταθλήματα, έτσι δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο δέσιμο με μια συγκεκριμένη ομάδα. Επιλέγω φανέλες ανάλογα με το σύνολό μου. Πρέπει να ταιριάζουν με τον χρωματικό συνδυασμό ή με το πώς αισθάνομαι".
Μόδα και λειτουργικότητα
"Λατρεύω τον συνδυασμό των υφών της σαλοπέτας και της φούστας. Αυτό το look είναι πραγματικά διασκεδαστικό και αντικατοπτρίζει το αίσθημα χαράς που νιώθω κάθε φορά που βρίσκομαι με την Baesianz FC".
Φωτογραφίες: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Συνέντευξη: Grace Gordon