Το look της Nike FC: Nicole

Όταν η Nicole Chui ανέφερε σε ένα email της ότι το προσωπικό της στιλ είναι "100% κορίτσι του ποδοσφαίρου με μοδάτα στοιχεία", καταλάβαμε αμέσως ότι έπρεπε να τη γνωρίσουμε.



Η Nicole μεγάλωσε παίζοντας ποδόσφαιρο στο Χονγκ Κονγκ και ανακάλυψε ξανά την αγάπη της για το παιχνίδι μέσω της κουλτούρας των περιοδικών όταν μετακόμισε στο Λονδίνο. Σήμερα, ο αθλητισμός εμπνέει όλες τις πτυχές της ζωής της, από την τέχνη και τα ρούχα της μέχρι την ερασιτεχνική ομάδα και την κοινότητα χωρίς διακρίσεις που έχει συνιδρύσει.