Ο δάσκαλος γιόγκα της Nike, Fabian Domenech, μιλά για το πώς μπορείς να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός

Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των ατόμων που κάνουν γιόγκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για τον Fabian Domenech, ο οποίος άρχισε να ασχολείται με τη γιόγκα σε μια εποχή που προσπαθούσε να βρει τις ισορροπίες του κυνηγώντας μια καριέρα στη μόδα, δουλεύοντας ως υπάλληλος εξυπηρέτησης και έχοντας ένα γεμάτο πρόγραμμα ως προπονητής CrossFit στην πολύβουη πόλη του Λονδίνου. Μέσα από τη γιόγκα, τον διαλογισμό και τα πολυάριθμα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο, ανακάλυψε τη δύναμη της αγάπης για τον εαυτό του και τη σημασία της αποστασιοποίησης. Σε αυτό το επεισόδιο, ο δάσκαλος γιόγκα της Nike και προπονητής CrossFit συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μιλά ανοιχτά σχετικά με την ψυχική υγεία, αναφέρεται στην αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν που του προσφέρει η άθληση, ενώ μας λέει τι να περιμένουμε από τα μαθήματά του.