Ο δάσκαλος γιόγκα της Nike, Fabian Domenech, μιλά για το πώς μπορείς να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός

Podcast "Trained": Βρες την αυθεντικότητα με τη βοήθεια του Fabian Domenech
Καθοδήγηση
Ο Fabian Domenech, δάσκαλος γιόγκα της Nike, έχει διδάξει σε ολόκληρο τον κόσμο. Άκουσε τι έμαθε σχετικά με τον εαυτό του και την πρακτική του στη διάρκεια της πορείας του.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των ατόμων που κάνουν γιόγκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για τον Fabian Domenech, ο οποίος άρχισε να ασχολείται με τη γιόγκα σε μια εποχή που προσπαθούσε να βρει τις ισορροπίες του κυνηγώντας μια καριέρα στη μόδα, δουλεύοντας ως υπάλληλος εξυπηρέτησης και έχοντας ένα γεμάτο πρόγραμμα ως προπονητής CrossFit στην πολύβουη πόλη του Λονδίνου. Μέσα από τη γιόγκα, τον διαλογισμό και τα πολυάριθμα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο, ανακάλυψε τη δύναμη της αγάπης για τον εαυτό του και τη σημασία της αποστασιοποίησης. Σε αυτό το επεισόδιο, ο δάσκαλος γιόγκα της Nike και προπονητής CrossFit συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μιλά ανοιχτά σχετικά με την ψυχική υγεία, αναφέρεται στην αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν που του προσφέρει η άθληση, ενώ μας λέει τι να περιμένουμε από τα μαθήματά του.
"Νομίζω ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πρέπει να έχουμε τη γιόγκα στη ζωή μας, απλώς για να μπορούμε να βρίσκουμε τις ισορροπίες μας και να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι. Επειδή άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, αλλά η ανθρωπιά σπανίζει. Πιστεύω ότι η γιόγκα καλλιεργεί την ανθρωπιά".
Fabian Domenech
Δάσκαλος γιόγκα της Nike και προπονητής CrossFit
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.