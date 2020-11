Τα οφέλη του κατεψυγμένου φαγητού για την υγεία σου

Τα κατεψυγμένα φρούτα είναι για πάντα φρέσκα

Σίγουρα, ένα τέλεια ώριμο ροδάκινο που μυρίζει εκπληκτικά φαίνεται πολύ πιο νόστιμο από μια σακούλα με φέτες από κατεψυγμένο ροδάκινο. Αλλά τα φαινόμενα απατούν. "Τα φρέσκα φρούτα είναι, ουσιαστικά, ζωντανά", λέει ο επιστήμονας τροφίμων και καθηγητής Graham Bonwick, PhD, ο οποίος έχει συγκρίνει τη θρεπτική ποιότητα των φρέσκων και των κατεψυγμένων τροφίμων. Μόλις αυτό το ροδάκινο κόπηκε από το δέντρο, μερικά θρεπτικά συστατικά, όπως η βιταμίνη C, άρχισαν να διασπώνται. Και όσο περισσότερο αυτό το χνουδωτό πυρηνόκαρπο κάθεται στον πάγκο σου τόσο περισσότερα θρεπτικά συστατικά μπορεί να χάνει.



Τα φρούτα που καταψύχονται άμεσα (μια διαδικασία που καταψύχει ταχύτατα τα τρόφιμα, συχνά με υγρό άζωτο) την ημέρα συγκομιδής τους, μπαίνουν σε ένα είδος αναστολής ζωτικών λειτουργιών, γεγονός που κλειδώνει τα θρεπτικά συστατικά σε υψηλότερες συγκεντρώσεις.



Ο Bonwick και οι συνάδελφοί του στο University of Chester στο Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγαν δοκιμές σε φρέσκα και κατεψυγμένα αγροτικά προϊόντα, όπως μύρτιλα και σμέουρα, τα οποία αγόρασαν από σούπερ-μάρκετ και διατήρησαν στο ψυγείο ή την κατάψυξη για τρεις μέρες. Οι ποσότητες της βιταμίνης C και των συνολικών ανθοκυανίνων (ένας τύπος αντιοξειδωτικού) στα κατεψυγμένα μούρα ήταν οι ίδιες ή υψηλότερες σε σύγκριση με τα φρέσκα αγροτικά προϊόντα στο ψυγείο.



Δύο πράγματα που πρέπει να ελέγχεις στη σακούλα: την ετικέτα βιολογικού προϊόντος (για να μην καταναλώνεις παρασιτοκτόνα μαζί με τις βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία) και την πρόσθετη ζάχαρη (κάτι που θα θέλεις να παραλείπεις λόγω της πληθώρας προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με αυτήν και κάτι που σίγουρα δεν χρειάζονται τα φρούτα).