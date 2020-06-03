Μοσχαρίσια μπριζόλα με ψητές πατάτες
Διατροφή
Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2020
Διατροφή
Μοσχαρίσια μπριζόλα με ψητές πατάτες
Από τη Nike Training
Ένα νόστιμο γεύμα, έτοιμο για σερβίρισμα μέσα σε 40 λεπτά. Συνταγή για τέσσερις μερίδες.
Δεν πρόκειται για τον κλασικό συνδυασμό κρέατος και λαχανικών. Δοκίμασε αυτήν την εξαιρετικά γευστική συνταγή για να νοστιμίσεις το δείπνο σου.
Αξίζει να φτιάξεις αυτό το νόστιμο γεύμα χάρη στη μεγάλη του περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Δεν περιέχει γλουτένη, γαλακτοκομικά και ξηρούς καρπούς.
Υλικά
907 γρ. μικρές πατάτες
300 γρ. τοματίνια
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1 λεμόνι
1 σκελίδα σκόρδο
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό
2 κ.σ. ελαιόλαδο
2 φλιτζάνια ρόκα
595 γρ. μοσχαρίσια μπριζόλα
Υλικά
998 γρ. μικρές πατάτες
300 γρ. τοματίνια
15 mL ελαιόλαδο
1 λεμόνι
1 σκελίδα σκόρδο
25 γρ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
30 mL ελαιόλαδο
150 γρ. ρόκα
600 γρ. μοσχαρίσια μπριζόλα
Οδηγίες
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C. Πλύνε και στέγνωσε τις πατάτες και τα τοματίνια και τοποθέτησέ τα σε ένα ρηχό ταψί, ράντισε με ελαιόλαδο και πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι. Ψήσε για 20 έως 30 λεπτά.
- Ξεφλούδισε και ψιλόκοψε το σκόρδο. Ανάμειξέ το με τον μαϊντανό, το ξύσμα λεμονιού, τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο και το αλάτι. Χρησιμοποίησε το μείγμα ως ντρέσινγκ στη ρόκα.
- Ψήσε τη μοσχαρίσια μπριζόλα σε υψηλή θερμοκρασία σε ένα τηγάνι, για λίγα λεπτά από κάθε πλευρά. Πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι. Άφησέ τη να ξεκουραστεί για δέκα λεπτά και μετά κόψε τη σε λεπτές φέτες. Βάλε τη μοσχαρίσια μπριζόλα σε ένα πιάτο, τοποθέτησε τις πατάτες και τα τοματίνια πάνω σε ένα στρώμα ρόκας και σέρβιρε. Είναι πεντανόστιμο!
Οδηγίες
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 204,4ºC. Πλύνε και στέγνωσε τις πατάτες και τα τοματίνια και τοποθέτησέ τα σε ένα ρηχό ταψί, ράντισε με ελαιόλαδο και πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι. Ψήσε για 20 έως 30 λεπτά.
- Ξεφλούδισε και ψιλόκοψε το σκόρδο. Ανάμειξέ το με τον μαϊντανό, το ξύσμα λεμονιού, τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο και το αλάτι. Χρησιμοποίησε το μείγμα ως ντρέσινγκ στη ρόκα.
- Ψήσε τη μοσχαρίσια μπριζόλα σε υψηλή θερμοκρασία σε ένα τηγάνι, για λίγα λεπτά από κάθε πλευρά. Πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι. Άφησέ τη να ξεκουραστεί για δέκα λεπτά και μετά κόψε τη σε λεπτές φέτες. Βάλε τη μοσχαρίσια μπριζόλα σε ένα πιάτο, τοποθέτησε τις πατάτες και τα τοματίνια πάνω σε ένα στρώμα ρόκας και σέρβιρε. Είναι πεντανόστιμο!
Διατροφικά στοιχεία ανά μερίδα
653 θερμίδες
59 γρ. υδατάνθρακες
50 γρ. πρωτεΐνη
24 γρ. λίπος