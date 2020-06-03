Μοσχαρίσια μπριζόλα με ψητές πατάτες

Δεν πρόκειται για τον κλασικό συνδυασμό κρέατος και λαχανικών. Δοκίμασε αυτήν την εξαιρετικά γευστική συνταγή για να νοστιμίσεις το δείπνο σου.



Αξίζει να φτιάξεις αυτό το νόστιμο γεύμα χάρη στη μεγάλη του περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Δεν περιέχει γλουτένη, γαλακτοκομικά και ξηρούς καρπούς.