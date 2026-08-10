Αγαλματάκια ακούνητα με όλη την οικογένεια

Προπόνηση
Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουλίου 2020

Από τη Nike Training

Αγαλματάκια ακούνητα με όλη την οικογένεια

Ποιος από την οικογένειά σου μπορεί να μείνει ακίνητος για περισσότερη ώρα; Για να το μάθετε, δεν έχετε παρά να κάνετε αυτό το διασκεδαστικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα ασκήσεων.

Η οικογενειακή προπόνηση πρέπει να είναι διασκεδαστική και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πραγματικά ό,τι πιο διασκεδαστικό μπορείτε να κάνετε! Μαζευτείτε οικογενειακώς, για να ανακαλύψετε ποιος μπορεί να μείνει "άγαλμα" σε κάθε κίνηση χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του.

Ακίνητοι όλοι! Μάζεψε όλη την οικογένεια και ετοιμαστείτε να τεστάρετε την πνευματική και σωματική σας αντοχή, μένοντας ακίνητοι σε συγκεκριμένες στάσεις όπως καθίσματα και παγώνοντας κινήσεις όπως push-up. Αν τα βρείτε σκούρα, θυμηθείτε ένα πράγμα: οι οικογένειες που κάνουν δραστηριότητες μαζί αναπτύσσονται μαζί.

Αγαλματάκια ακούνητα με όλη την οικογένεια

Το πρόγραμμα ασκήσεων

Ξεκινήστε το πρόγραμμα όλοι μαζί. Καθώς περνάτε από τη μία άσκηση στην άλλη, μην ξεχνάτε να αλλάζετε το άτομο που δίνει την εντολή να παραμείνετε όλοι ακίνητοι. Μόλις ακούτε την εντολή, όλοι πρέπει να γίνετε αγαλματάκια ακούνητα και να σταματήσετε την άσκηση που κάνατε. Μείνετε στη θέση σας όσο περισσότερο μπορείτε, μέχρι κάποιος να "λυγίσει" και να χάσει. Συνεχίστε μέχρι να μείνει στο τέλος μόνο ένα αγαλματάκι ακούνητο, αμίλητο και αγέλαστο. Συνεχίστε την εναλλαγή στη δράση για όση ώρα διαρκεί το πρόγραμμα.

Προπονήσου τώραΕξερεύνησε προπονήσεις για όλη την οικογένεια

Το πρόγραμμα ασκήσεων

Ξεκινήστε το πρόγραμμα όλοι μαζί. Καθώς περνάτε από τη μία άσκηση στην άλλη, μην ξεχνάτε να αλλάζετε το άτομο που δίνει την εντολή να παραμείνετε όλοι ακίνητοι. Μόλις ακούτε την εντολή, όλοι πρέπει να γίνετε αγαλματάκια ακούνητα και να σταματήσετε την άσκηση που κάνατε. Μείνετε στη θέση σας όσο περισσότερο μπορείτε, μέχρι κάποιος να "λυγίσει" και να χάσει. Συνεχίστε μέχρι να μείνει στο τέλος μόνο ένα αγαλματάκι ακούνητο, αμίλητο και αγέλαστο. Συνεχίστε την εναλλαγή στη δράση για όση ώρα διαρκεί το πρόγραμμα.

Προπονήσου τώραΕξερεύνησε προπονήσεις για όλη την οικογένεια
Αγαλματάκια ακούνητα με όλη την οικογένεια, Γίνε μέλος του Nike Training Club

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Αγαλματάκια ακούνητα με όλη την οικογένεια, Γίνε μέλος του Nike Training Club

Γίνε μέλος του Nike Training Club

Απόκτησε πρόσβαση στους κορυφαίους ειδικούς και προπονητές μας για να συνεχίσεις να γυμνάζεσαι και να παραμένεις υγιής.

Λήψη

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 7 Ιουλίου 2020