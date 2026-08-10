Αγαλματάκια ακούνητα με όλη την οικογένεια

Ξεκινήστε το πρόγραμμα όλοι μαζί. Καθώς περνάτε από τη μία άσκηση στην άλλη, μην ξεχνάτε να αλλάζετε το άτομο που δίνει την εντολή να παραμείνετε όλοι ακίνητοι. Μόλις ακούτε την εντολή, όλοι πρέπει να γίνετε αγαλματάκια ακούνητα και να σταματήσετε την άσκηση που κάνατε. Μείνετε στη θέση σας όσο περισσότερο μπορείτε, μέχρι κάποιος να "λυγίσει" και να χάσει. Συνεχίστε μέχρι να μείνει στο τέλος μόνο ένα αγαλματάκι ακούνητο, αμίλητο και αγέλαστο. Συνεχίστε την εναλλαγή στη δράση για όση ώρα διαρκεί το πρόγραμμα.