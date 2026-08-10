Αγαλματάκια ακούνητα με όλη την οικογένεια
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Ποιος από την οικογένειά σου μπορεί να μείνει ακίνητος για περισσότερη ώρα; Για να το μάθετε, δεν έχετε παρά να κάνετε αυτό το διασκεδαστικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα ασκήσεων.
Η οικογενειακή προπόνηση πρέπει να είναι διασκεδαστική και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πραγματικά ό,τι πιο διασκεδαστικό μπορείτε να κάνετε! Μαζευτείτε οικογενειακώς, για να ανακαλύψετε ποιος μπορεί να μείνει "άγαλμα" σε κάθε κίνηση χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του.
Ακίνητοι όλοι! Μάζεψε όλη την οικογένεια και ετοιμαστείτε να τεστάρετε την πνευματική και σωματική σας αντοχή, μένοντας ακίνητοι σε συγκεκριμένες στάσεις όπως καθίσματα και παγώνοντας κινήσεις όπως push-up. Αν τα βρείτε σκούρα, θυμηθείτε ένα πράγμα: οι οικογένειες που κάνουν δραστηριότητες μαζί αναπτύσσονται μαζί.
Το πρόγραμμα ασκήσεων
Ξεκινήστε το πρόγραμμα όλοι μαζί. Καθώς περνάτε από τη μία άσκηση στην άλλη, μην ξεχνάτε να αλλάζετε το άτομο που δίνει την εντολή να παραμείνετε όλοι ακίνητοι. Μόλις ακούτε την εντολή, όλοι πρέπει να γίνετε αγαλματάκια ακούνητα και να σταματήσετε την άσκηση που κάνατε. Μείνετε στη θέση σας όσο περισσότερο μπορείτε, μέχρι κάποιος να "λυγίσει" και να χάσει. Συνεχίστε μέχρι να μείνει στο τέλος μόνο ένα αγαλματάκι ακούνητο, αμίλητο και αγέλαστο. Συνεχίστε την εναλλαγή στη δράση για όση ώρα διαρκεί το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα ασκήσεων
Ξεκινήστε το πρόγραμμα όλοι μαζί. Καθώς περνάτε από τη μία άσκηση στην άλλη, μην ξεχνάτε να αλλάζετε το άτομο που δίνει την εντολή να παραμείνετε όλοι ακίνητοι. Μόλις ακούτε την εντολή, όλοι πρέπει να γίνετε αγαλματάκια ακούνητα και να σταματήσετε την άσκηση που κάνατε. Μείνετε στη θέση σας όσο περισσότερο μπορείτε, μέχρι κάποιος να "λυγίσει" και να χάσει. Συνεχίστε μέχρι να μείνει στο τέλος μόνο ένα αγαλματάκι ακούνητο, αμίλητο και αγέλαστο. Συνεχίστε την εναλλαγή στη δράση για όση ώρα διαρκεί το πρόγραμμα.