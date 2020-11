Πώς επηρεάζει η ζάχαρη το σώμα

Ο λόγος είναι ο εξής: λόγω της χημικής τους σύνθεσης, όλοι οι υδατάνθρακες (ναι, ακόμα και τα λαχανικά) περιέχουν ζάχαρη. Όταν τρως ή πίνεις υδατάνθρακες, το πεπτικό σου σύστημα διασπά τα μεγαλύτερα μόρια της ζάχαρης σε μικρότερα έτσι ώστε να μπορούν να απορροφηθούν από το αίμα, εξηγεί η πιστοποιημένη αθλητική διατροφολόγος Lauren Antonucci, RDN, ιδιοκτήτρια της Nutrition Energy στη Νέα Υόρκη. Το πάγκρεας κατόπιν απελευθερώνει ινσουλίνη, που επιτρέπει στη ζάχαρη να εισχωρήσει στα κύτταρα, τους μύες και το συκώτι, όπου χρησιμοποιείται για ενέργεια ή αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση.



Όταν το παρακάνεις με τα γλυκά (τι να κάνουμε, συμβαίνει καμιά φορά), το σάκχαρό σου αυξάνεται πολύ γρήγορα, ωθώντας το σώμα σου να παραγάγει μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης σε μια προσπάθεια να εξισορροπήσει τα πράγματα. Το επίπεδο του σακχάρου σου μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί πολύ γρήγορα, προκαλώντας την απότομη πτώση του επιπέδου της ενέργειάς σου. Και αν προσπαθήσεις να καταπολεμήσεις τη μείωση της ενέργειας με περισσότερη ζάχαρη, ο κύκλος ξαναρχίζει από την αρχή, εξηγεί η Antonucci.



Αν το παρακάνεις τακτικά με τη ζάχαρη, η προμήθεια "για μελλοντική χρήση" μπορεί να αποθηκευτεί στα λιποκύτταρα, τα οποία, αν τρως περισσότερο από όσο χρειάζεται το σώμα σου, μπορεί να προκαλέσουν αύξηση βάρους. Όλα αυτά μπορεί να είναι η εξήγηση του γιατί οι μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση της πρόσθετης ζάχαρης (θα πούμε περισσότερα για αυτό σε λίγο) μπορεί να βελτιώσει την υγεία της καρδιάς σου και τον κίνδυνο εκδήλωσης ασθενειών, τη διαχείριση του βάρους σου, αλλά και την επιδερμίδα και τον ύπνο σου.



Οι πλήρεις τροφές που περιέχουν φυσική ζάχαρη, ωστόσο, όπως τα μάνγκο, έχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και αντιοξειδωτικά, επομένως είναι λιγότερο επιβαρυντικά. "Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν τη διαδικασία της πέψης, επομένως δεν υπάρχει τόσο απότομη αυξομείωση του σακχάρου μετά", λέει η διπλωματούχος διατροφολόγος Jessica Cording, συγγραφέας του βιβλίου "The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety". Αν συνοδεύσεις το φαγητό με μια πηγή πρωτεΐνης και λιπαρών, όπως φυστικοβούτυρο ή τυρί, θα μειώσεις ακόμα περισσότερο την απότομη αύξηση, επομένως θα έχεις ενέργεια μεγαλύτερης διάρκειας.