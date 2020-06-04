Βελτίωσε τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό σου

Ο διαλογισμός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα, λέει ο Andy Puddicombe, μέλος του Nike Performance Council και συνιδρυτής της εφαρμογής ενσυνειδητότητας Headspace. Όταν κάνεις διαλογισμό, περισσότερη ποσότητα αίματος ρέει προς τη φαιά ουσία του εγκεφάλου σου (το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με τον έλεγχο των μυών και την αισθητηριακή αντίληψη) με αποτέλεσμα να αποκτά μεγαλύτερο πάχος και δύναμη. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να ηρεμήσεις αν έχεις νεύρα, αμφιβολίες ή νιώθεις ανησυχία σε αγχωτικές στιγμές, ώστε να ενεργείς με συγκέντρωση, σύνεση και σκοπό.



Χρειάζεσαι μόνο λίγες στιγμές για να αξιοποιήσεις αυτήν τη δύναμη. Δοκίμασε αυτήν την άσκηση διαλογισμού 20 δευτερολέπτων: πάρε τρεις βαθιές αναπνοές, εισπνέοντας από τη μύτη και εκπνέοντας από το στόμα. Παρατήρησε πώς αισθάνεται το σώμα σου και άσε τις σκέψεις να έρθουν και να φύγουν.



Κάνε αυτήν τη γρήγορη άσκηση αναπνοών μερικές φορές τη μέρα, αυξάνοντας σταδιακά τον αριθμό των αναπνοών που παίρνεις ενώ αφήνεις τις σκέψεις σου να φεύγουν. Το μυαλό σου μπορεί να βοηθήσει το σώμα σου να περάσει στο επόμενο επίπεδο.