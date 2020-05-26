Προπόνηση των παιδιών με ασκήσεις στο σπίτι

Πλέον, πρέπει να έχεις γίνει επαγγελματίας στην προπόνηση στο σπίτι και για να σε βοηθήσουμε να συνεχίσεις δυναμικά, συνεργαστήκαμε με τη Made to Play για να σου προσφέρουμε τις καλύτερες συμβουλές για το πώς να προπονείς τα παιδιά, ώστε να απολαμβάνουν πιο υγιή, πιο ευτυχισμένη ζωή παρόλο που περνάνε περισσότερο χρόνο σε εσωτερικό χώρο. Διάβασε τα έξι βασικά στοιχεία της προπόνησης για παιδιά και με την οικογένειά σου γίνετε μέλη στην κοινότητα των 16 εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο που ήδη δραστηριοποιούνται με το Made to Play.