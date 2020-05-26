Προπόνηση των παιδιών με ασκήσεις στο σπίτι

Προπόνηση παιδιών στο σπίτι
Κίνηση
Από τη Nike Training
Βοήθησε τα παιδιά να παραμείνουν δραστήρια με τα έξι βασικά στοιχεία της προπόνησης.
Πλέον, πρέπει να έχεις γίνει επαγγελματίας στην προπόνηση στο σπίτι και για να σε βοηθήσουμε να συνεχίσεις δυναμικά, συνεργαστήκαμε με τη Made to Play για να σου προσφέρουμε τις καλύτερες συμβουλές για το πώς να προπονείς τα παιδιά, ώστε να απολαμβάνουν πιο υγιή, πιο ευτυχισμένη ζωή παρόλο που περνάνε περισσότερο χρόνο σε εσωτερικό χώρο. Διάβασε τα έξι βασικά στοιχεία της προπόνησης για παιδιά και με την οικογένειά σου γίνετε μέλη στην κοινότητα των 16 εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο που ήδη δραστηριοποιούνται με το Made to Play.
- Ξεκίνα με αυτοπεποίθηση
Βοήθησε τα παιδιά να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, σχολιάζοντας μετά τις ασκήσεις την προσπάθεια και καταγράφοντας τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες. Μπορείς να φτιάξεις έναν πίνακα που κολλάει στο ψυγείο, επιβραβεύοντας με χρυσά αστέρια τις καλές προσπάθειες.
- Ενθάρρυνε τη συνεισφορά
Ανάθεσε ρόλους και αρμοδιότητες, ώστε όλοι να νιώθουν ότι έχουν κάτι να κάνουν. Άλλαξε παιχνίδια και ασκήσεις, ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν περισσότερο και να περνούν λιγότερο χρόνο περιμένοντας να έρθει η σειρά τους.
- Πανηγύρισε!
Επιβράβευσε την προσπάθεια, την αποφασιστικότητα, τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα. Η επιμονή θα πρέπει να επιβραβεύεται εξίσου με τις επιτυχίες. Υποστήριξε την ομάδα σου με ένα "κόλλα το" ή ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, ακόμα και μετά από λάθη.
- Διάλεξε τη δική σου περιπέτεια
Κάνε ερωτήσεις και άσε τα παιδιά να πάρουν αποφάσεις. Άφησέ τα να έχουν τον έλεγχο για μια μέρα. Πες τους να σχεδιάσουν προγράμματα προπόνησης, να σκεφτούν χορούς ή να προτείνουν ομαδικές προκλήσεις που θα κερδίσετε μαζί.
- Δώσε σαφείς και περιεκτικές οδηγίες
Διατήρησε την αναλογία 80/20 στα προγράμματα. Αφιέρωσε 20% των προγραμμάτων επεξηγώντας την άσκηση, αλλά κράτησε το άλλο 80% για τις δραστηριότητες. Ζήτησε από τα παιδιά να σου πουν πώς τα πάνε σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, ώστε να μπορείς να προσαρμόζεις τις ασκήσεις στις ανάγκες τους.
- Επικοινώνησε
Καθίστε μαζί μετά τις ασκήσεις και άφησε τα παιδιά να κατευθύνουν τη συζήτηση. Χωρίς νουθεσίες. Είναι απλώς λίγος χρόνος για να συζητήσετε.
Οι προπονητές Made to Play μπορούν να σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τις ικανότητες και τις ασκήσεις σου με συμβουλές και κόλπα για καθένα από τα έξι βασικά στοιχεία.
Οι προπονητές Made to Play μπορούν να σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τις ικανότητες και τις ασκήσεις σου με συμβουλές και κόλπα για καθένα από τα έξι βασικά στοιχεία.