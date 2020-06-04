Δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος υποστήριξης

Δημιούργησε το δικό σου διοικητικό συμβούλιο
Προπόνηση και διατροφή
Από τον Joe Holder
Πώς μπορείς να προετοιμαστείς για την επιτυχία με ένα δίκτυο υποστήριξης που θέλει το καλύτερο για σένα.
Σκέψου το ως το προσωπικό σου διοικητικό συμβούλιο: μια ομάδα ατόμων που υποστηρίζουν τους στόχους σου για τη φυσική κατάσταση και την υγεία. Προτείνω να δημιουργήσεις μια ομάδα πέντε ατόμων, ώστε να έχεις διαφορετικά άτομα με διαφορετικά δυνατά σημεία στα οποία μπορείς να βασίζεσαι σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Σε αυτό το άρθρο, θα σου εξηγήσω πώς να αρχίσεις να δημιουργείς το δικό σου συμβούλιο.
Όλες οι ανώνυμες εταιρείες έχουν ένα διοικητικό συμβούλιο, μια ομάδα ατόμων που υποστηρίζουν την αποστολή της εταιρείας και κατευθύνουν την πρόοδό της.
Μπορείς να αποκτήσεις την ίδια υποστήριξη στο ταξίδι σου για τη φυσική κατάσταση και την υγεία δημιουργώντας το δικό σου προσωπικό διοικητικό συμβούλιο.
Είναι απλό: αν περιβάλλεσαι από άτομα που προσπαθούν να σε βγάλουν από την πορεία σου, το ταξίδι θα είναι δυσκολότερο. Αντιθέτως, πρόσθεσε άτομα που θα ενθαρρύνουν τη νέα σου πορεία.
Προτείνω να δημιουργήσεις μια ομάδα πέντε ατόμων. Έτσι θα έχεις διαφορετικές απόψεις και δυνατά σημεία και θα μπορείς να βασίζεσαι σε διαφορετικά άτομα για να σε στηρίζουν στην προσπάθειά σου.
Πάρε συνειδητές και προσεκτικές αποφάσεις για τον κύκλο σου.
Γενικά, είναι ευκολότερο να πετύχεις τους στόχους σου για τη φυσική κατάσταση και την υγεία όταν το συμβούλιό σου θέλει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου σου, αντί να είναι αναποφάσιστο ή ακόμα και να προσπαθεί να σε επηρεάσει για να λάβεις κακές αποφάσεις μαζί του.
Αφιέρωσε λίγα λεπτά για να ονομάσεις το διοικητικό σου συμβούλιο. Μπορεί να περιλαμβάνει έναν φίλο σου που ξέρει κάποια πράγματα για τη διατροφή ή έναν συνάδελφο που θα κάνει ένα online πρόγραμμα ασκήσεων μαζί σου.
Μπορεί να μην σου έρχονται αμέσως στο μυαλό πέντε άτομα. Γι' αυτό μερικοί από τους πέντε μπορεί να είναι επαγγελματίες όπως ένας γιατρός, διαιτολόγος ή φυσικοθεραπευτής.
Η ομάδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κάποιον που δεν ζει στην ίδια πόλη με εσένα, αλλά που μπορεί να επικοινωνεί μαζί σου όταν χρειάζεσαι κίνητρα για να γυμναστείς ή να κάνεις μια υγιεινή διατροφική επιλογή.
Δημιούργησε το διοικητικό σου συμβούλιο, ώστε στο ταξίδι σου για την υγεία και τη φυσική κατάσταση να έχεις μια ομάδα υποστηρικτών που σε περιβάλλουν σε κάθε σου βήμα.