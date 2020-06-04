Δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος υποστήριξης

Γενικά, είναι ευκολότερο να πετύχεις τους στόχους σου για τη φυσική κατάσταση και την υγεία όταν το συμβούλιό σου θέλει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου σου, αντί να είναι αναποφάσιστο ή ακόμα και να προσπαθεί να σε επηρεάσει για να λάβεις κακές αποφάσεις μαζί του.



Αφιέρωσε λίγα λεπτά για να ονομάσεις το διοικητικό σου συμβούλιο. Μπορεί να περιλαμβάνει έναν φίλο σου που ξέρει κάποια πράγματα για τη διατροφή ή έναν συνάδελφο που θα κάνει ένα online πρόγραμμα ασκήσεων μαζί σου.



Μπορεί να μην σου έρχονται αμέσως στο μυαλό πέντε άτομα. Γι' αυτό μερικοί από τους πέντε μπορεί να είναι επαγγελματίες όπως ένας γιατρός, διαιτολόγος ή φυσικοθεραπευτής.



Η ομάδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κάποιον που δεν ζει στην ίδια πόλη με εσένα, αλλά που μπορεί να επικοινωνεί μαζί σου όταν χρειάζεσαι κίνητρα για να γυμναστείς ή να κάνεις μια υγιεινή διατροφική επιλογή.



Δημιούργησε το διοικητικό σου συμβούλιο, ώστε στο ταξίδι σου για την υγεία και τη φυσική κατάσταση να έχεις μια ομάδα υποστηρικτών που σε περιβάλλουν σε κάθε σου βήμα.