Μου κάνουν καλό τα αυγά;

Από την άλλη πλευρά, ο κρόκος περιέχει επίσης λιπαρά και χοληστερόλη, κάτι που έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να τον πετούν στα σκουπίδια μεταφορικά και κυριολεκτικά, υποστηρίζει ο Maciel. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο κρόκος περιέχει στην πραγματικότητα τις περισσότερες από τις βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου θρεπτικού συστατικού χολίνη, η οποία είναι σημαντική για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, και που οι περισσότεροι από εμάς δεν προσλαμβάνουμε σε επαρκείς ποσότητες. Οι κρόκοι είναι επίσης μία από τις λίγες διατροφικές πηγές βιταμίνης D, σύμφωνα με το National Institutes of Health.



Επιπλέον, η κατανάλωση ολόκληρου του αυγού μπορεί να επιταχύνει τις προσπάθειές σου στο γυμναστήριο. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "The American Journal of Clinical Nutrition", στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αθλούμενοι έτρωγαν περίπου τρία ολόκληρα αυγά μετά από μια προπόνηση με ασκήσεις ενδυνάμωσης, η απόκρισή τους ως προς τη δόμηση μυών ήταν 40% μεγαλύτερη σε σύγκριση με όσους έτρωγαν ένα ισοδύναμο σε πρωτεΐνη γεύμα μόνο με ασπράδια. Άλλα συστατικά στον κρόκο μπορεί να βοηθήσουν τον οργανισμό σου να χρησιμοποιεί τα αμινοξέα, όπως τη λευκίνη, που περιέχουν τα αυγά, υποστηρίζουν οι συντάκτες της μελέτης.