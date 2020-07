Προπόνηση ενδυνάμωσης για δρομείς

Το πλεονέκτημα της προπόνησης ενδυνάμωσης είναι ότι μπορεί να αναπτύξει και τους δύο τύπους μυικών ινών.



Μπορεί η αντίληψη που έχουν οι δρομείς για την άρση βαρών να παραπέμπει στους ογκώδεις και γεμάτους μύες αθλητές που περνούν την ώρα τους στο γυμναστήριο, αλλά η αύξηση της μυϊκής μάζας μπορεί να σε βοηθήσει να αυξήσεις την ταχύτητά σου και να βελτιώσεις τη στάση του σώματός σου στο τρέξιμο. Ωστόσο, δεν είμαστε μόνο εμείς που το πιστεύουμε αυτό: οι δρομείς που ακολούθησαν ένα πρόγραμμα προπόνησης ενδυνάμωσης δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα για χρονικό διάστημα από οκτώ έως δώδεκα εβδομάδες παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις στην οικονομία δυνάμεων στο τρέξιμο, δηλαδή στο πόσο αποτελεσματικά τρέχουν, σύμφωνα με μια επισκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο Journal of Strength and Conditioning Research. Παράλληλα, μετά την προπόνηση αντοχής, βελτιώθηκαν επίσης οι επιδόσεις αντοχής και η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2 max), όπως αναφέρει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Sports Medicine.