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Pantalons de jogging et de survêtement d'hiver

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Pantalons de jogging et de survêtement pour l'hiver : des tenues confortables contre le froid

Ton programme d'entraînement ne s'arrête pas quand le froid arrive. C'est là que nos pantalons de jogging d'hiver entrent en jeu. Lors de compétitions en plein air ou sur le chemin de la salle, ils t'assurent une chaleur optimale pendant les mois les plus froids. Leur tissu brossé innovant retient la chaleur naturelle du corps, ce qui te protège des températures basses sans t'encombrer. De plus, la matière ultra-douce et les coutures plates respectueuses de la peau te permettent de te concentrer sur tes objectifs, et de les dépasser. Grâce à des tailles pour tous les âges, chacun peut faire partie de l'équipe. Découvre nos pantalons de jogging d'hiver décorés du Swoosh emblématique de Nike : il apportera une touche premium à tes tenues.


De l'échauffement à la récupération, en passant par toutes les phases de ton activité, nos pantalons de survêtement contre le froid répondent à tes besoins. Pour les journées chargées, choisis un pantalon de jogging d'hiver à jambe fuselée qui favorise la liberté de mouvement naturelle. Pour la détente, mise sur un look décontracté dans un modèle à jambe ample. Leur coupe large les rend faciles à enfiler par-dessus des leggings quand la température baisse. D'autre part, des poches pratiques sont idéales pour garder tes affaires essentielles à portée de main. Nos pantalons de jogging pour le froid sont dotés de ceintures extensibles et de cordons de serrage afin que tu puisses obtenir l'ajustement parfait.


Les matières durables sont toujours tendance. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis un jogging d'hiver portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.