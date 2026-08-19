Leggings d'hiver : entraîne-toi malgré le froid
Quand tu pratiques le running, le training en salle ou des sports d'équipe, le mauvais temps n'interrompt pas ton entraînement. C'est pourquoi nous fabriquons nos leggings d'hiver à partir de matières isolantes qui conservent la chaleur quand les températures baissent. Ainsi, nos tissages légers et résistants t'assurent la couverture dont tu as besoin sans t'alourdir. De plus, leurs coupes ajustées enveloppent ton corps et compressent tes muscles afin que tu récupères plus rapidement. Grâce à leur look emblématique et au Swoosh Nike qui orne toute la collection, ces pièces associent style et confort.
Au chaud dans des conditions difficiles
Quand la température baisse, nos leggings thermiques t'offrent la couverture nécessaire pour t'entraîner en toute sécurité. Notre technologie innovante Therma-FIT conserve la chaleur corporelle afin de garder tes muscles au chaud. Ainsi, tu bénéficies d'une protection supplémentaire contre les blessures et tu récupères plus vite une fois l'entraînement terminé. Le tissu Fleece technique et doux crée une sensation de moelleux confortable. Une fois que tu te mets à bouger, la technologie de régulation thermique du tissu entre en action et maintient ton corps à la température idéale. Tu peux donc te concentrer sur tes objectifs, quelle que soit la météo.
Réalise tes rêves
Tu vas au travail à vélo ? Tu fais du sport en plein air ? Tu t'entraînes pour un marathon par un matin frais ? Où que tu ailles, nos leggings chauds te protègent et te gardent à l'abri du froid. Découvre des tailles hautes et des coupes épurées qui ne roulent pas et restent en place quand tu bouges. D'autre part, les tissages à l'épreuve des squats te procurent la couverture nécessaire pour des étirements, des fentes et des sprints en toute confiance. Et quand tu te mets à transpirer, les empiècements en mesh dans les zones les plus sollicitées procurent une aération supplémentaire.
Donne ta meilleure performance
Réponds présent à l'appel et affronte les imprévus de la météo dans des leggings pour grand froid de qualité supérieure conçus pour les athlètes. Nos coupes épurées et nos tissus souples offrent une sensation seconde peau. Ils sont donc faciles à porter sous ton survêtement ou ton short. Grâce à un large choix de modèles, tu trouveras à coup sûr celui qui te convient. Nous proposons des pièces monochromes classiques qui complèteront ta garde-robe de sport, ainsi que des teintes originales pour te démarquer sur le terrain. Nos matières sont très extensibles afin que tu puisses sprinter, changer de direction et attaquer en toute liberté. Opte pour des leggings d'hiver équipés de poches zippées pratiques pour garder tes affaires essentielles à portée de main.
Garde ton sang-froid
Repousser tes limites exige de transpirer, c'est pourquoi notre gamme de leggings d'hiver intègre des modèles dotés de notre fameuse technologie Dri-FIT. Ce tissu évacue l'humidité et la disperse sur toute la surface du vêtement afin qu'elle s'évapore rapidement. D'autre part, les tissages respirants permettent à l'air de circuler librement autour de ton corps. Cela t'aide à évacuer facilement l'excès de chaleur pour une fraîcheur optimale, afin que tu restes au sec et que tu gardes le contrôle.
Un avenir meilleur
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Envie de nous rejoindre ? Choisis des leggings thermiques portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.