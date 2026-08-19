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Leggings taille haute

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Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
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Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
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Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
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Legging 7/8 taille haute pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
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Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging corsaire taille haute pour femme
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Legging corsaire taille haute pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
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Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
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Nike One
Nike One Legging évasé Dri-FIT pour fille
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Nike One
Legging évasé Dri-FIT pour fille
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
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Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 74 cm pour Femme
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Legging 74 cm pour Femme
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Nike One
Nike One Legging évasé taille haute pour femme
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Legging évasé taille haute pour femme
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Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
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Legging corsaire taille haute pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging taille haute 66 cm pour femme
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Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
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Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
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NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Legging taille haute 66 cm pour femme
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Legging taille haute 66 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 18 cm pour femme
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Cycliste taille haute 18 cm pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 66 cm pour femme
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Legging taille haute 66 cm pour femme
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Legging taille haute pour fille
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Nike Sportswear Classic
Legging taille haute pour fille
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Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
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Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
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Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike One
Nike One Cycliste Dri-FIT 5 cm pour ado (fille)
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Nike One
Nike One Legging long taille haute pour femme
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Jordan Sport
Jordan Sport Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
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Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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Nike One
Nike One Short 13 cm pour femme
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Short 13 cm pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
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Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
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Nike One
Nike One Legging fuseau long taille haute pour femme
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
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Jordan Sport
Jordan Sport Legging taille haute Dri-FIT pour femme
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Legging taille haute Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
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Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
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NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Legging taille haute à empiècement en V pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging court taille haute 43 cm pour femme
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Legging court taille haute 43 cm pour femme
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NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Short 13 cm pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute 8 cm pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging corset taille haute 66 cm pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short imprimé 13 cm pour femme
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Short imprimé 13 cm pour femme
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 66 cm pour femme
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike (M) One
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
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Nike (M) One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
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NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Legging droit 86 cm pour femme
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Legging droit 86 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
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NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
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Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging court taille haute imprimé 43 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Legging court taille haute imprimé 43 cm pour femme
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Jordan Sport
Jordan Sport Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
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Jordan Sport
Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
64,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
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Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Legging de basket taille haute une jambe pour femme (gauche)
Jordan Sport
Legging de basket taille haute une jambe pour femme (gauche)
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Legging évasé taille haute pour fille
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Nike Sportswear Classic
Legging évasé taille haute pour fille
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging taille haute 73,66 cm pour femme
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Legging taille haute 73,66 cm pour femme
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Jordan Sport
Jordan Sport Legging de basket taille haute une jambe pour femme (droit)
Jordan Sport
Legging de basket taille haute une jambe pour femme (droit)
49,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute thermocollé 74 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute thermocollé 74 cm pour femme
129,99 €
Nike ACG
Nike ACG Legging trail femme 7/8 taille haute Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike ACG
Legging trail femme 7/8 taille haute Dri-FIT
94,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
74,99 €

Leggings taille haute : bouger au maximum

Passe à la vitesse supérieure avec nos leggings taille haute. En ville ou à la salle, nos modèles t'apportent la couverture et le maintien supplémentaires qu'il te faut pour atteindre tes objectifs. Grâce aux tissus ultra-extensibles, rien ne t'empêche d'aller encore plus loin. En plus, ils sont résistants et dans des matières qui restent opaques, ce qui te permet de faire des squats plus profonds. La taille haute tient bien en place, elle ne s'enroule pas et ne glisse pas quand tu bouges. Découvre les modèles à bandes ornées d'un logo pour composer un look affirmé. Il y a aussi des versions rehaussées du Swoosh Nike emblématique sur les hanches et les chevilles, qui dynamisent ta garde-robe de sport. Comme ils se déclinent dans une large palette de couleurs, tu n'auras aucun mal à trouver un modèle qui te convient.

Qu'est-ce qui rend nos leggings taille haute adaptés aux grands défis ? Le tissu de compression aide à améliorer la circulation, pour garder les muscles au chaud et les protéger. Cela permet de récupérer plus rapidement après l'entraînement, afin d'optimiser ton programme. Les leggings longs vont te protéger du froid. Les versions corsaires sont respirantes par temps chaud. Nous n'avons pas oublié le confort. Les coutures plates réduisent les irritations en cas de longues séances. Et pour une sensation de liberté, pense aux leggings sans coutures à l'avant qui empêchent le tissu de remonter et offrent une tenue impeccable.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des leggings taille haute portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est issu de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche recyclés.