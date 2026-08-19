Leggings taille haute : bouger au maximum
Passe à la vitesse supérieure avec nos leggings taille haute. En ville ou à la salle, nos modèles t'apportent la couverture et le maintien supplémentaires qu'il te faut pour atteindre tes objectifs. Grâce aux tissus ultra-extensibles, rien ne t'empêche d'aller encore plus loin. En plus, ils sont résistants et dans des matières qui restent opaques, ce qui te permet de faire des squats plus profonds. La taille haute tient bien en place, elle ne s'enroule pas et ne glisse pas quand tu bouges. Découvre les modèles à bandes ornées d'un logo pour composer un look affirmé. Il y a aussi des versions rehaussées du Swoosh Nike emblématique sur les hanches et les chevilles, qui dynamisent ta garde-robe de sport. Comme ils se déclinent dans une large palette de couleurs, tu n'auras aucun mal à trouver un modèle qui te convient.
Qu'est-ce qui rend nos leggings taille haute adaptés aux grands défis ? Le tissu de compression aide à améliorer la circulation, pour garder les muscles au chaud et les protéger. Cela permet de récupérer plus rapidement après l'entraînement, afin d'optimiser ton programme. Les leggings longs vont te protéger du froid. Les versions corsaires sont respirantes par temps chaud. Nous n'avons pas oublié le confort. Les coutures plates réduisent les irritations en cas de longues séances. Et pour une sensation de liberté, pense aux leggings sans coutures à l'avant qui empêchent le tissu de remonter et offrent une tenue impeccable.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des leggings taille haute portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est issu de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche recyclés.