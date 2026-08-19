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Leggings et Collants de Sport Taille Haute

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Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
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Nike Zenvy Legging corsaire taille haute pour femme
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NikeSKIMS Ribbed Seamless Legging taille haute 66 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 18 cm pour femme
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Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 66 cm pour femme
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Nike One Legging évasé taille haute pour femme
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Leggings de sport taille haute : plus d'extensibilité pour de meilleures performances

Quand vous voulez aller un peu plus loin, il vous faut des vêtements de sport qui soutiennent votre effort. Nos leggings de gym taille haute sont créés pour vous offrir plus de protection, afin de vous maintenir pendant l'entraînement. Découvrez des ceintures à logos et des empiècements structurés compressifs qui aident les muscles à agir et à récupérer rapidement. Les cordons de serrage internes s'ajustent afin d'améliorer votre confort. Vous attendez une future star du sport ? Le tissu Zonal, conçu dans le but d'évoluer avec vous pendant la grossesse, protègera votre ventre.


Par temps froid, optez pour des jambes longues qui retiennent la chaleur. Les modèles plus courts procurent une sensation d'aération quand le temps se réchauffe. Quant aux leggings corsaires, ils sont idéaux pour la mi-saison. Grâce à leur tissu ultra-souple, nos collants de sport taille haute s'étirent avec vous dans toutes les directions, de façon à ce que rien ne vous empêche d'atteindre vos objectifs. Squat-proof, ils restent opaques et ne se déforment pas.


Restez au frais et au sec grâce à notre technologie innovante Dri-FIT. Elle évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore plus rapidement, ce qui vous permet de vous entraîner confortablement. Parce que leur fil intelligent et léger provient de bouteilles en plastique recyclées, votre legging d'entraînement à taille haute contribue à réduire les décharges. Vous pouvez rester connecté grâce à des poches plaquées pratiques, idéales pour accueillir un téléphone. À l'arrière, des poches zippées sont parfaites pour ranger vos clés et autres objets de valeur. Avec une palette qui va de teintes neutres à des couleurs audacieuses, vous trouverez un legging de sport taille haute assorti à votre style.