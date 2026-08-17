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Leggings Taille haute pour Femme

Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
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Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
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Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
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Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging corsaire taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Legging corsaire taille haute pour femme
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
114,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
64,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
30 % de réduction
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
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Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Legging taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Legging taille haute Dri-FIT pour femme
59,99 €
Nike One
Nike One Legging fuseau long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging fuseau long taille haute pour femme
54,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
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Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
59,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 66 cm pour femme
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Legging 66 cm pour femme
119,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Legging taille haute 66 cm pour femme
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Legging taille haute 66 cm pour femme
104,99 €
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Legging taille haute à empiècement en V pour femme
NikeSKIMS Weightless
Legging taille haute à empiècement en V pour femme
94,99 €
Nike One
Nike One Legging évasé taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging évasé taille haute pour femme
59,99 €

Leggings de sport taille haute pour femme – La confiance à chaque foulée

Pour la course à pied, le yoga et les séances d'entraînement intenses, les leggings Nike taille haute offrent un confort irréprochable et une couvrance rassurante. Les ceintures taille haute restent en place et épousent les courbes de votre corps pour vous apporter un soutien là où vous en avez besoin. Nos leggings taille haute pour le sport en tissu opaque ont passé haut la main le test du squat, vous donnant la confiance nécessaire pour vous exercer et vous étirer sans aucune distraction.

Les leggings équipés de la technologie Dri-FIT vous gardent au frais et à l'aise : vous restez concentrée sur vos objectifs. Le tissu évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore rapidement, laissant vos vêtements secs : vous aurez envie d'intensifier votre entraînement. De plus, grâce à l'amplitude de mouvement illimitée, vous pouvez vous consacrer à améliorer votre forme physique. Et parce qu'ils sont doux et ultra-élastiques, nos collants taille haute vous donnent la liberté de vous pencher, de vous accroupir et de sauter aisément.

Grâce aux leggings de sport taille haute avec poches, vous pouvez ranger facilement vos affaires lorsque vous êtes en mouvement. Des poches intérieures permettent d'y glisser vos clés, tandis que des poches arrière zippées plus grandes protègent votre téléphone. Avec les mains libres, vous êtes prête à relever tous les défis que vous lance votre entraînement.