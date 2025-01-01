Shorts pour l'été : à l'aise par temps chaud
Quand la température commence à monter, trouver le short d'été parfait peut vraiment changer la donne. Nos modèles performants anti-transpiration sont confortables pour que tu puisses te concentrer sur tes objectifs. Découvre notre gamme de coupes qui te permettent de bouger librement pour courir, battre ton record à la salle ou te détendre.
Maintien et gestion de la transpiration
Prépare-toi à repousser tes limites cet été avec un short doté de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu innovant évacue la transpiration pour sécher rapidement et te permettre d'être au sec et à l'aise, même quand tu te donnes à fond. Peu importe le nombre de répétitions que tu enchaînes, ton short restera bien en place grâce à sa taille élastique qui s'adapte à tes mouvements. Le sous-short intégré offre un maintien supplémentaire sans alourdir le vêtement. En plus, avec les fentes latérales et les empiècements en mesh sur le bas des cuisses, tu peux rester à l'aise et bouger librement.
Des tissus pour affronter la chaleur
Quand l'intensité monte, tu as besoin d'un tissu pensé pour ton confort. Un short en seersucker te protège de la chaleur grâce à sa texture fluide qui ne colle pas à la peau. En plus, les poches doublées en mesh évitent les plis pour un look épuré et élégant en toutes circonstances. Tu veux bouger sans restriction ? Tu vas adorer nos tissus légers qui offrent une liberté de mouvement totale. Et pour une protection supplémentaire contre le soleil, opte pour des matières qui bloquent les UV.
Trouve la coupe idéale
Tu cherches la coupe qui te va ? On a le short d'été Nike qu'il te faut. Pour une sensation de légèreté qui te permet de courir vite et sans contrainte, choisis nos modèles taille mi-haute. Besoin de plus de protection ? Opte pour un short taille haute avec une large ceinture élastique qui s'ajuste à ta morphologie et t'offre un confort optimal. Nous proposons des coupes slim pour une silhouette élancée, mais aussi des vêtements plus amples qui s'adaptent à toutes les situations. Tu trouveras même des shorts de maternité conçus pour t'accompagner tout au long de la grossesse.
Les détails qui font la différence
Chez Nike, on sait que les petits détails peuvent faire toute la différence. Garde tes indispensables à portée de main grâce à un short pour l'été doté de poches latérales pratiques. Pour plus de sécurité, opte pour des modèles avec des poches arrière zippées, idéales pour ranger ton téléphone ou tes cartes. Les cordons de serrage à l'intérieur et à l'extérieur te permettent d'ajuster la coupe comme tu le souhaites. En plus, la ceinture élastique souple ne s'enroule pas pour te garantir une silhouette épurée.
Rejoins notre mission
Pour prendre soin de la planète, on doit tous jouer notre rôle. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des shorts d'été Nike portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et ce n'est pas la seule façon dont nous relevons ce défi !