  1. Vêtements
    2. /
  2. Bas
    3. /
  3. Shorts

Shorts d'été(84)

Nike Pro
Nike Pro Short 8 cm pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro
Short 8 cm pour Femme
29,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Short de running avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Challenger
Short de running avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
39,99 €
Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
49,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Challenger
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike Multi
Nike Multi Short de training Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Nike Multi
Short de training Dri-FIT pour ado
19,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro 365
Short 13 cm pour Femme
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short avec sous-short intégré Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short avec sous-short intégré Dri-FIT pour homme
34,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
34,99 €
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT pour homme
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness Dri-FIT pour homme
34,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Short pour homme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Tech Fleece
Short pour homme
69,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Dri-FIT pour Homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Dri-FIT pour Homme
34,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
39,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT pour femme
24,99 €
Nike Club
Nike Club Short en maille pour homme
Nike Club
Short en maille pour homme
39,99 €
Nike Dri-FIT Challenger
Nike Dri-FIT Challenger Short de training pour ado (garçon)
Meilleure vente
Nike Dri-FIT Challenger
Short de training pour ado (garçon)
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Sportswear Classic
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
29,99 €
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT 18 cm pour ado
Meilleure vente
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT 18 cm pour ado
17,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short en mesh Dri-FIT pour homme
39,99 €
Nike Trail
Nike Trail Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Trail
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT pour femme
69,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour homme
Meilleure vente
Jordan Brooklyn Fleece
Short pour homme
49,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
74,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Short tissé pour Homme
Matériaux recyclés
Jordan Dri-FIT Sport
Short tissé pour Homme
39,99 €
Nike Form
Nike Form Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Form
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
39,99 €
Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
49,99 €
Nike Trail Second Sunrise
Nike Trail Second Sunrise Short de running avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Trail Second Sunrise
Short de running avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT ADV pour homme
74,99 €
Nike Club
Nike Club Short Flow tissé pour homme
Nike Club
Short Flow tissé pour homme
39,99 €
Nike Aeroswift x Jakob
Nike Aeroswift x Jakob Short de running Dri-FIT ADV 5 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Aeroswift x Jakob
Short de running Dri-FIT ADV 5 cm pour homme
79,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
34,99 €
Nike Club
Nike Club Short en molleton Alumni pour homme
Nike Club
Short en molleton Alumni pour homme
44,99 €
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT pour ado
27,99 €
Nike Strike
Nike Strike Short de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Strike
Short de foot Dri-FIT pour homme
39,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
59,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Challenger
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike ACG
Nike ACG Short de randonnée pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de randonnée pour ado (fille)
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
49,99 €
Nike Sportswear Everything Wovens
Nike Sportswear Everything Wovens Short taille haute 23 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Everything Wovens
Short taille haute 23 cm pour femme
49,99 €
Nike Multi
Nike Multi Short fendu Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Multi
Short fendu Dri-FIT pour ado (garçon)
24,99 €
Nike Club
Nike Club Short en molleton Flow pour homme
Nike Club
Short en molleton Flow pour homme
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Short en molleton pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Short en molleton pour ado
34,99 €
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Short de foot pour ado
Meilleure vente
Nike Dri-FIT Strike
Short de foot pour ado
32,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
39,99 €
Nike Fast
Nike Fast Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Fast
Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
39,99 €

Shorts pour l'été : à l'aise par temps chaud

Quand la température commence à monter, trouver le short d'été parfait peut vraiment changer la donne. Nos modèles performants anti-transpiration sont confortables pour que tu puisses te concentrer sur tes objectifs. Découvre notre gamme de coupes qui te permettent de bouger librement pour courir, battre ton record à la salle ou te détendre.


Maintien et gestion de la transpiration


Prépare-toi à repousser tes limites cet été avec un short doté de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu innovant évacue la transpiration pour sécher rapidement et te permettre d'être au sec et à l'aise, même quand tu te donnes à fond. Peu importe le nombre de répétitions que tu enchaînes, ton short restera bien en place grâce à sa taille élastique qui s'adapte à tes mouvements. Le sous-short intégré offre un maintien supplémentaire sans alourdir le vêtement. En plus, avec les fentes latérales et les empiècements en mesh sur le bas des cuisses, tu peux rester à l'aise et bouger librement.


Des tissus pour affronter la chaleur


Quand l'intensité monte, tu as besoin d'un tissu pensé pour ton confort. Un short en seersucker te protège de la chaleur grâce à sa texture fluide qui ne colle pas à la peau. En plus, les poches doublées en mesh évitent les plis pour un look épuré et élégant en toutes circonstances. Tu veux bouger sans restriction ? Tu vas adorer nos tissus légers qui offrent une liberté de mouvement totale. Et pour une protection supplémentaire contre le soleil, opte pour des matières qui bloquent les UV.


Trouve la coupe idéale


Tu cherches la coupe qui te va ? On a le short d'été Nike qu'il te faut. Pour une sensation de légèreté qui te permet de courir vite et sans contrainte, choisis nos modèles taille mi-haute. Besoin de plus de protection ? Opte pour un short taille haute avec une large ceinture élastique qui s'ajuste à ta morphologie et t'offre un confort optimal. Nous proposons des coupes slim pour une silhouette élancée, mais aussi des vêtements plus amples qui s'adaptent à toutes les situations. Tu trouveras même des shorts de maternité conçus pour t'accompagner tout au long de la grossesse.


Les détails qui font la différence


Chez Nike, on sait que les petits détails peuvent faire toute la différence. Garde tes indispensables à portée de main grâce à un short pour l'été doté de poches latérales pratiques. Pour plus de sécurité, opte pour des modèles avec des poches arrière zippées, idéales pour ranger ton téléphone ou tes cartes. Les cordons de serrage à l'intérieur et à l'extérieur te permettent d'ajuster la coupe comme tu le souhaites. En plus, la ceinture élastique souple ne s'enroule pas pour te garantir une silhouette épurée.


Rejoins notre mission


Pour prendre soin de la planète, on doit tous jouer notre rôle. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des shorts d'été Nike portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et ce n'est pas la seule façon dont nous relevons ce défi !