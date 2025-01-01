  1. Vêtements
Leggings et pantalons d'été(36)

Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Meilleure vente
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
39,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Legging long taille haute pour femme
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
84,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour Femme
Meilleure vente
Short 13 cm pour Femme
29,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalon tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Pantalon tissé Dri-FIT pour homme
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
59,99 €
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Meilleure vente
Legging 7/8 taille haute pour femme
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short avec sous-short intégré Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Short avec sous-short intégré Dri-FIT pour homme
34,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Short 20 cm pour Femme
34,99 €
Nike One
Nike One Pantalon taille haute repliable Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Pantalon taille haute repliable Dri-FIT pour femme
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Short de fitness Dri-FIT pour homme
34,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
Meilleure vente
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Dri-FIT pour Homme
Matériaux recyclés
Short Dri-FIT pour Homme
34,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Legging pour Femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Legging pour Femme (grande taille)
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Legging long taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
49,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
39,99 €
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Pantalon de jogging haute performance Dri-FIT UV pour homme
Matériaux recyclés
Pantalon de jogging haute performance Dri-FIT UV pour homme
74,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
29,99 €
Nike ACG
Nike ACG Pantalon de randonnée UV pour homme
Matériaux recyclés
Pantalon de randonnée UV pour homme
114,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
34,99 €
Nike ACG « Activitorium »
Nike ACG « Activitorium » Pantalon taille haute UV pour femme
Matériaux recyclés
Pantalon taille haute UV pour femme
114,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Short 13 cm pour femme
39,99 €
Jordan Sport pour protéger des fuites
Jordan Sport pour protéger des fuites Short pour femme
Matériaux recyclés
Short pour femme
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short 8 cm pour Femme
Meilleure vente
Short 8 cm pour Femme
29,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Legging pour femme
Matériaux recyclés
Legging pour femme
30 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon taille mi-haute pour femme
Pantalon taille mi-haute pour femme
50 % de réduction
Jordan
Jordan Pantalon de survêtement en maille pour femme
Pantalon de survêtement en maille pour femme
50 % de réduction
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
30 % de réduction
Nike One
Nike One Legging court à taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Legging court à taille haute pour femme
30 % de réduction
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Pantalon en maille coupe slim à taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Pantalon en maille coupe slim à taille mi-haute pour femme
40 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short 8 cm pour fille
Matériaux recyclés
Short 8 cm pour fille
28 % de réduction
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Pantalon tissé taille mi-haute à imprimé avec protection UV pour femme
Matériaux recyclés
Pantalon tissé taille mi-haute à imprimé avec protection UV pour femme
40 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Cycliste à taille haute 18 cm pour femme
Matériaux recyclés
Cycliste à taille haute 18 cm pour femme
40 % de réduction

Leggings d'été : style et confiance assurés

Quand il fait chaud, tu peux garder la tête froide avec nos pantalons d'été Nike. Découvre nos modèles performants en mesh doux et nos pantalons de randonnée innovants dotés de finitions anti-UV. Nos leggings de compression te permettent de t'entraîner en toute confiance. Opte pour des matières semi-épaisses adaptées aux squats qui lissent et sculptent la silhouette et fais passer ton look et tes performances au niveau supérieur.


Un confort optimal à chaque entraînement


Nos pantalons sont fabriqués avec un tissu doux qui s'adapte à tes mouvements pendant tes entraînements. Nos leggings pour l'été sont parfaitement ajustés pour épouser la silhouette. Ils comportent moins de coutures pour offrir une finition plus lisse et réduire les frottements. De plus, la large ceinture élastique les maintient bien en place sans serrer et évite au vêtement de rouler. Quand tu fais des deep squats ou des exercices avec des poids lourds, elle t'assure un bon maintien et un galbe parfait au niveau du ventre pour te sentir en confiance. Si tu préfères une coupe plus ample, jette un œil à notre gamme de pantalons bootcut et de leggings évasés, parfaits pour les séances de HIIT ou de yoga. Les matières opaques garantissent une couverture optimale tout en conservant une silhouette épurée.


Évite la surchauffe


Quand il fait chaud, tu as besoin de vêtements performants fabriqués dans des matières respirantes qui évacuent la transpiration. Certains de nos leggings d'été Nike possèdent des empiècements en mesh autour des mollets : ils laissent passer l'air pour que tu restes à l'aise pendant tes entraînements intenses. Tu trouveras également des pantalons d'été dotés de la technologie Nike Dri-FIT : cette matière innovante évacue la transpiration de la peau et favorise l'évaporation pour que tu restes au sec et à l'aise.


Des joggings performants


Quelle que soit la saison, il te faut toujours des vêtements supplémentaires à enfiler ou à retirer pour courir tôt le matin et t'échauffer. Notre sélection de pantalons pour l'été comprend des joggings intemporels en Fleece semi-épais et en tissu éponge polyvalent. Cette matière légère en coton est idéale à porter par temps chaud, car elle est naturellement respirante et absorbante. De plus, elle est douce à l'extérieur et faite de petites bouclettes non brossées à l'intérieur qui sont très agréables au toucher.


Des vêtements de qualité pour tes activités


Nos pantalons d'été sont faits pour les athlètes qui aiment bouger et explorer. C'est pourquoi nous les avons conçus pour être polyvalents et confortables. Choisis des modèles légers qui bloquent les UV et te protègent des rayons du soleil sans t'encombrer. Découvre nos pantalons dotés d'une ceinture élastique à cordon de serrage interne pour un ajustement parfait ou à cordons élastiques aux ourlets pour un résultat personnalisé. Tu trouveras aussi des modèles avec une finition déperlante pour rester au sec par temps humide.


Les petits détails qui font la différence


Tu cherches un legging pour l'été, un pantalon de randonnée ou un bas de survêtement ? Nos modèles ont tous des caractéristiques astucieuses. La plupart de nos pantalons sont dotés de poches profondes à bouton-pression, tandis que nos leggings possèdent une poche à l'arrière pour assurer une silhouette épurée. Les zips te permettent de garder tes affaires en sécurité pendant l'entraînement.


Notre défi pour la planète


Notre souhait est que les générations futures puissent profiter pleinement de toutes les saisons à venir. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des pantalons Nike pour l'été portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.