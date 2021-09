L'importance de bien choisir ses chaussures de trail

Mais il faut également tenir compte des risques liés au trail.Les surfaces instables qui vous donnent un défi à relever augmentent également le risque de blessure.Une étude de 2021 a révélé qu'un quart des runners pratiquant le trail ont fait état d'au moins une blessure liée au running au cours des 12 mois précédant une course de trail populaire.Ces blessures touchaient principalement les membres inférieurs, et en particulier le genou, la cheville et le pied.Les blessures subies peuvent être mineures, comme des ampoules ou des égratignures, mais elles peuvent suffire à vous empêcher de courir.Les élongations, les entorses et les blessures plus sérieuses ne sont pas rares non plus.

Alors comment profiter des bienfaits du trail sans subir cette tension supplémentaire et ces risques ?Les chercheurs ont constaté que le choix de la chaussure de running pouvait avoir une incidence sur l'économie de course et la stabilité biomécanique.Une chaussure de trail offrant une bonne stabililité peut s'avérer être un des investissements les plus judicieux à faire.