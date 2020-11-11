Le conseil d'entraînement indispensable à tous les runners
Coaching
Apportez ces petits changements à vos runs pour prendre davantage de plaisir dans votre pratique, redoubler d'efforts et être en meilleure santé.
Écouter votre chanson préférée en boucle est le meilleur moyen de finir par la détester. Le même principe s'applique au running, explique Chris Bennet, Global Head Coach de Nike Running.
« Quelle joie y a-t-il à parcourir le même trajet de 5 kilomètres tous les jours ? Vous aurez achevé un autre run, rien de plus. Il est crucial de diversifier votre pratique du running par tous les moyens possibles. C'est ainsi que vous conserverez votre motivation run après run. » Selon Derek Samuel, physiothérapeute diplômé et membre du Nike Performance Council, la diversité est également essentielle pour faire des progrès en running.
« Si vous cherchez à retrouver de l'entrain pendant votre run, essayez de raccourcir votre foulée et voyez si cela produit un effet positif sur votre corps, recommande Derek Samuel. Essayez également de ne pas trop bondir lors des impulsions. Votre tête ne devrait pas bouger de plus de 4 à 6 centimètres vers le haut ou vers le bas. » Ces petits ajustements sont souvent bénéfiques sur le plan physique, ce qui peut vous inciter à courir plus et plus souvent.
« Par-dessus tout, diversifier votre routine d'entraînement contribuera à stimuler vos muscles et votre esprit, précise le Dr Brett Kirby, spécialiste des performances humaines au laboratoire de recherche scientifique de Nike. Si, chaque jour, on ne s'alimentait qu'à base de hot dogs, l'organisme ne serait exposé à aucun des autres nutriments nécessaires pour garantir sa pleine santé. Pour améliorer votre état de santé global en tant que runner, vous devez varier les manières d'alimenter votre corps. »
Un changement simple
Intégrez de la nouveauté à votre prochain run.
Cette part de nouveauté peut prendre n'importe quelle forme. Plutôt cool, non ? « Vos choix ne se limitent pas à accélérer votre allure ou à augmenter la distance parcourue, explique Chris Bennett. Vous pouvez par exemple réaliser votre trajet habituel dans le sens inverse, faire un trail ou changer de musique. »
Selon lui, ces petits changements vous permettront d'aborder différemment votre pratique du running. C'est là que réside leur efficacité. C'est aussi ce qui vous encouragera à retourner courir encore et encore.
« Vous pouvez par exemple réaliser votre trajet habituel dans le sens inverse, faire un trail, ou changer votre musique. »
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Plus de conseils pour aller de l'avant
01. Conservez une trace des runs que vous avez réalisés.
Vous souhaitez pimenter votre entraînement de running avant de vous en lasser ? Chris Bennett suggère de noter par écrit votre run et vos sensations à chaque fois que vous ajoutez un élément nouveau à votre pratique, qu'il s'agisse d'augmenter la cadence, d'emprunter un nouvel itinéraire ou de battre votre record de distance. Lorsque le sentiment de nouveauté s'estompe ou que l'élément en question n'a plus rien d'un défi, variez à nouveau les plaisirs.
02. Changez de terrain.
Sentiers, sable, pelouse, cailloux... à vous de choisir. « La variété n'est pas seulement source d'amusement, ajoute Derek Samuel. Courir sur différents types de surfaces vous permet également de renforcer différents muscles de diverses manières, ce qui favorise là aussi l'amélioration de vos capacités et de vos performances physiques. »
03. Ne faites pas une fixation sur les statistiques.
Rien ne vous oblige à jeter votre montre, mais n'en faites pas une obsession pour autant. Si vous avez l'habitude de courir en musique, écoutez vos morceaux en mode aléatoire, écoutez un album sans interruption du début à la fin ou, pour changer, n'écoutez pas de musique du tout. « Le plus génial dans tout ça, c'est que ces petits changements apporteront une grande différence à votre expérience de running, conclut Chris Bennet. De cette manière, vous renouvellerez votre pratique en permanence. »